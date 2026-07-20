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秘魯2起地震 至少6死21傷 委上月強震5119死 民怨指揮混亂

編譯中心／綜合19日電
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秘魯19日發生兩起地震，至少六人罹難、21人受傷。（路透）
秘魯19日發生兩起地震，至少六人罹難、21人受傷。（路透）

秘魯國家民防機構主管19日表示，一個山區在遭遇兩起地震接連襲擊後，已經造成至少六人罹難、21人受傷。

路透報導，秘魯國家地震中心（National Seismological Center）在X平台上貼文指出，規模分別為5.1與3.7的地震18日晚襲擊利馬以東約300公里的中部胡寧大區（Junín）丘帕卡省（Chupaca）。

首起地震震源深度為24公里，第二起則為18公里。根據歐洲地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）稍早發布的測報數據，首起地震規模為5.6。

兩起地震接連襲擊，秘魯至少六人罹難、21人受傷。(美聯社)
兩起地震接連襲擊，秘魯至少六人罹難、21人受傷。(美聯社)

秘魯國家民防機構（INDECI）主管瓦斯蓋茲（Luis Vásquez）向當地電台Exitosa表示，初步報告顯示約有48間房屋遭到摧毀，另有18間受損，約300人受到影響，目前已經提供帳篷對其進行安置。

在丘帕卡省受災社區，民宅通常為泥磚砌成的簡陋建築。

瓦斯蓋茲說，救援人員與消防隊19日一早抵達災區清理瓦礫，擔心仍有民眾受困。

秘魯位處全球約85%地震活動發生地區所在的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上。

此外，中央社引述法新社和路透報導，委內瑞拉上個月的雙強震奪走5119條性命，包括美國地質調查所（USGS）在內的專家認為，最終死亡人數很可能翻倍。然而，災後政府未能及時部署軍隊前進災區的作為已引發民怨，據多位知情人士表示，這當中與高層下達指令過慢、欠缺基本裝備以及整體指揮混亂有關。

委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）18日在Telegram發文指出，受傷人數仍維持在1萬6740人。

儘管臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示有4000名人員立即投入救災，但根據當地居民、目擊者及多位知情人士說法，震後最初數小時幾乎看不到軍警人員，救援行動大多由一般民眾主導。

一名熟識外交圈人士的消息來源指出，整體狀況相當混亂，「沒有明確應變計畫，指揮體系薄弱，很多人根本不知道該怎麼做。」

這名人士指出，空等指令的情況，同時也影響已在48小時內抵達現場的國際救援隊的部署行動，白白浪費了原本可能挽救更多生命的寶貴時間。

精華 FAQ

  • 地震發生在利馬以東約300公里的中部胡寧大區丘帕卡省，18日晚先後出現2起地震，已造成至少6人死亡、21人受傷，災情仍在持續統計中。

  • 初步報告顯示約48間房屋被摧毀、18間受損，約300人受到影響。當局已提供帳篷安置災民，救援人員也在清理瓦礫，擔心仍有人受困。

  • 外界批評政府未及時派軍隊進入災區，震後前幾小時幾乎看不到軍警，救援多靠民眾自發進行。知情人士指出，主因是高層指令過慢、裝備不足與指揮體系混亂。

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