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阿根廷無緣衛冕世界盃冠軍 全國仍放假1天

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阿根廷總統米雷伊。（路透）
阿根廷總統米雷伊。（路透）

2026年世界盃足球賽落幕，阿根廷在決賽延長賽以0：1不敵西班牙，無緣完成衛冕。不過，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）仍宣布，政府將在國家隊返國舉行慶祝活動當天，訂為全國國定假日，以表彰「藍白軍團」（La Albiceleste）本屆世界盃的傑出表現。

根據ANI報導，米雷伊透過社群平台X發文表示，鑑於各界高度關注阿根廷國家隊的返國慶祝活動，他宣布，只要球員與總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）決定舉行慶祝活動的日期，政府就會將當天列為全國國定假日，方便全國民眾共同迎接國家隊返國。

米雷伊表示，這項決定是為了向阿根廷隊在本屆世界盃展現出的拚戰精神與優異成績致敬。雖然球隊最終在決賽惜敗西班牙，未能完成連霸，但一路挺進決賽的表現，依舊贏得全國球迷的支持與肯定。

阿根廷球員預計於20日返回布宜諾斯艾利斯，政府將配合球隊與教練團規劃慶祝行程，並正式公布假日日期。

值得一提的是，米雷伊在決賽前因深信阿根廷足球文化中的「幸運儀式」（cábalas），婉拒前往美國現場觀戰，而是留在總統官邸觀看比賽，希望維持球隊此前連勝期間的觀賽習慣。

精華 FAQ

  • 阿根廷在2026年世界盃決賽延長賽以0：1敗給西班牙，未能完成衛冕。不過球隊一路打進決賽，整體表現仍受到國內高度肯定與支持。

  • 米雷伊表示，這是為了向阿根廷國家隊在世界盃中的拚戰精神與優異成績致敬，也方便全國民眾在球隊返國慶祝時共同迎接他們。

  • 阿根廷球員預計20日返回布宜諾斯艾利斯，政府將依球隊與總教練斯卡洛尼的慶祝安排，正式公布國定假日日期與相關行程。

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