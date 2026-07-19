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柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

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柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國...
柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

台外交部本月17日宣布，基於維護國家尊嚴及入出境安全，決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施。據柬中時報報導，對此，柬埔寨外交部表示，柬埔寨始終視台灣為中國的一個省，並堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

台外交部指出，台灣自2018年8月起開放柬埔寨國民適用「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽，以及「觀宏專案」等簽證便利措施入境台灣，盼藉由增加雙邊民間往來，促進柬埔寨政府與人民對台灣瞭解。然因柬國政府長期並未以平等互惠方式回應台灣善意，更屢次公開配合中國發表貶抑台灣主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害台灣國家尊嚴及人民情感。

另考量近期諸多跨國重大詐騙案件也與柬埔寨有關，相關負面發展不僅引起台灣國內各界及民眾高度重視與嚴重關切。因此，台外交部決定停止對柬國適用上述簽證便利措施。

台外交部強調，未來擬來台的柬國民眾均須向台灣駐外館處申辦適當簽證。至於何時恢復相關簽證便利措施，將視柬國政府對台政策再予研議調整。

新華社報導，17日下午，中國國家主席習近平在上海西郊賓館會見出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議並進行工作訪問的柬埔寨首相洪瑪奈。洪瑪奈當時重申，柬方堅定奉行一個中國原則，願同中方弘揚傳統友誼，深化政治互信，擴大兩國貿易，開展基礎設施等重大項目合作。

精華 FAQ

  • 外交部宣布自今年8月1日起，停止柬埔寨國民適用有條件式免簽TAC，以及「觀宏專案」等入境台灣的便利措施，未來都須改向駐外館處申辦適當簽證。

  • 台灣指出，柬國長期未以平等互惠回應善意，還多次配合中國發表貶抑台灣主權、甚至隱含支持武統的聲明，加上近期跨國詐騙案件與柬埔寨相關，因此決定停止便利措施。

  • 柬埔寨外交部表示，柬方始終視台灣為中國的一個省，堅定奉行一個中國政策。另一方面，洪瑪奈會見習近平時也重申支持一個中國原則，並願深化對中合作。

柬埔寨 習近平 簽證

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