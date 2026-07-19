俄襲烏克蘭黑海港口阻糧食出口 衝擊全球糧食供應鏈

俄羅斯襲擊敖德薩商船，擾亂全球糧食供應鏈。圖為俄軍先前攻擊該港口附近船隻。（路透資料照片）

俄烏戰事持續延燒，近期在黑海及亞速海爆發激烈衝突。俄軍持續空襲烏國南部港口商船，導致全球糧食供應鏈受阻；烏軍則加強利用無人機猛烈反擊，迫使俄軍抽調前線精銳無人機部隊與防空裝備護航其「影子船隊」。與此同時，捷克政府宣布將於2027年大幅增加國防預算以達成北約 標準，並強調將優先落實該項承諾，而非增加對烏克蘭 的財政援助。

俄軍17日再度空襲烏克蘭黑海沿岸的尼古拉耶夫、敖德薩等港口城市，導致外籍商船受損起火與人員死傷。英國金融時報報導，烏克蘭港務局（USPA）指出，自7月以來，俄軍已多次攻擊港口設施與商船，造成至少11人死亡，受害者包括港口作業人員及船員，港口運輸作業也受到干擾。

據悉，黑海出口走廊占全球小麥出口量近3成，USPA稍早證實，俄軍近期持續襲擊烏國港口與商船，導致糧食出口作業受阻，擾亂全球糧食供應鏈。俄國國防部則聲稱，近7天已襲擊24艘烏軍艦艇，試圖削弱烏方海上作戰能力。

基輔獨立報18日報導，面對俄軍攻勢，烏克蘭近來大幅提升海上反制行動。烏軍表示，近期持續在黑海與亞速海執行無人機及無人艇攻擊，並展開代號「MoLoCHKa」的作戰，鎖定俄羅斯 用以規避西方制裁、運送石油的「影子船隊」。烏軍指出，行動展開以來已攻擊超過170艘俄方船舶，並持續空襲俄軍占領的克里米亞及相關後勤據點，企圖切斷俄軍補給線。

烏克蘭軍方透露，烏軍攻勢已迫使俄軍重新部署兵力，將部分原本投入前線作戰的精銳無人機部隊及防空單位，改派至黑海與亞速海沿岸，專責保護油輪與商船，顯示俄方愈來愈重視海上運輸安全。

在國際支援方面，據捷克媒體Expats.cz報導，捷克總理巴比斯宣布計畫在2027年增加360億克朗（約17億美元）國防預算，以首次達成北約規定國防支出占GDP 2%的目標。國防部長祖納也確認將為明年爭取1900億克朗預算，總統帕維爾亦對此表示歡迎。巴比斯強調，在美國駐捷克大使梅瑞克先前批評其預算不足的背景下，新增資金將優先用於捷克國內軍事招募、軍隊現代化與履行盟約義務，不會從捷克國家預算中調撥資金給烏克蘭。