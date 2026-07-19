我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

德將參加法核武演練 深化國防合作強化核嚇阻戰力

編譯中心／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國總理梅爾茨（右）與法國總統馬克宏（左）17日在德國宣布，兩國將顯著深化國防與...
德國總理梅爾茨（右）與法國總統馬克宏（左）17日在德國宣布，兩國將顯著深化國防與核嚇阻領域的戰略合作。（路透）

德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏於17日在德國會晤並發布聯合聲明，鑑於歐陸面臨戰爭與混合戰威脅、中國擴張軍力、中東衝突加劇，以及美國可能減少防務投入的局勢，雙方宣示將顯著深化國防與核嚇阻領域的戰略合作。

根據《青年日報》引述法國新聞網站「France24」以及《旺報》綜合報導，在核嚇阻合作方面，兩國邁出歷史性一步。梅爾茨明確表示，德國常規部隊將於今年底前參與法國核武演習，以常規形式提供支援。他強調，這與德國在北約架構下的核共享協議相輔相成，而非取代既有機制。

馬克宏則重申，法國將繼續全額承擔核嚇阻經費，且核武器的最終動用權仍由法國總統全權保留。為展示誠意，法國派遣具空射核武能力的「飆風」戰機前進德國基地聯演，兩國領導人更共同視察了「飆風」與德國「歐洲颱風」戰機的空中加油演練。雙方亦成立「戰略指導小組」，專門研究共同嚇阻與教義開發。

在國防工業方面，儘管兩國的「未來空中作戰系統」（FCAS）聯合戰機計畫因產業分歧而宣告失敗，但雙方承諾繼續推進該計畫中的「作戰雲」資訊系統等核心技術。兩國決心延續《亞琛條約》共識，首要之務是擴大協調精確打擊、彈道飛彈防禦與核武嚇阻任務。雙方計畫在「歐洲防衛產業計畫」框架下加強合作，確保技術與規格共通性，並循多國合作，擴大投資打造射程達2500公里等級的歐洲自主長程打擊武器、以及因應高超音速飛彈威脅的「JEWEL」飛彈防禦早期預警系統。相關項目亦涵蓋航太科技、人工智慧與烏克蘭軍援。

針對烏俄局勢，馬克宏強調，法國將在年底前組織多國部隊演習，為未來協助烏俄戰後局勢穩定提供防衛戰力。梅爾茨也宣布，德國將參與由法國倡議的援烏軍事演習。

精華 FAQ

  • 梅爾茨宣布德國常規部隊將於年底前參與法國核武演練，並成立戰略指導小組研究共同嚇阻與教義。法國則重申保有核武最終動用權，形成新的合作框架。

  • 馬克宏表示法國將全額承擔核嚇阻經費，核武使用權仍由法國總統掌握。法方並派遣具空射核武能力的飆風戰機前進德國聯演，展現合作誠意。

  • 雖然FCAS聯合戰機計畫失敗，雙方仍要續推作戰雲等核心技術，並在歐洲防衛產業計畫下合作長程打擊、飛彈防禦與AI，也將共同舉行援烏軍事演習。

德國 馬克宏 北約

上一則

法國培養自主的公民 高一生明年起每周1小時AI課

下一則

大火已燒23小時...南韓仁川酷澎物流中心如迷宮 難撲滅

延伸閱讀

梅爾茨：德國將首次派常規部隊參與法國核演習

梅爾茨：德國將首次派常規部隊參與法國核演習
法國歷年最大國慶閱兵 25名烏克蘭士兵首參與壓軸登場

法國歷年最大國慶閱兵 25名烏克蘭士兵首參與壓軸登場
伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看

伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看
美軍彈藥告急 專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

美軍彈藥告急 專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌