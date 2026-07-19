德將參加法核武演練 深化國防合作強化核嚇阻戰力

德國總理梅爾茨（右）與法國總統馬克宏（左）17日在德國宣布，兩國將顯著深化國防與核嚇阻領域的戰略合作。（路透）

德國 總理梅爾茨與法國總統馬克宏 於17日在德國會晤並發布聯合聲明，鑑於歐陸面臨戰爭與混合戰威脅、中國擴張軍力、中東衝突加劇，以及美國可能減少防務投入的局勢，雙方宣示將顯著深化國防與核嚇阻領域的戰略合作。

根據《青年日報》引述法國新聞網站「France24」以及《旺報》綜合報導，在核嚇阻合作方面，兩國邁出歷史性一步。梅爾茨明確表示，德國常規部隊將於今年底前參與法國核武演習，以常規形式提供支援。他強調，這與德國在北約 架構下的核共享協議相輔相成，而非取代既有機制。

馬克宏則重申，法國將繼續全額承擔核嚇阻經費，且核武器的最終動用權仍由法國總統全權保留。為展示誠意，法國派遣具空射核武能力的「飆風」戰機前進德國基地聯演，兩國領導人更共同視察了「飆風」與德國「歐洲颱風」戰機的空中加油演練。雙方亦成立「戰略指導小組」，專門研究共同嚇阻與教義開發。

在國防工業方面，儘管兩國的「未來空中作戰系統」（FCAS）聯合戰機計畫因產業分歧而宣告失敗，但雙方承諾繼續推進該計畫中的「作戰雲」資訊系統等核心技術。兩國決心延續《亞琛條約》共識，首要之務是擴大協調精確打擊、彈道飛彈防禦與核武嚇阻任務。雙方計畫在「歐洲防衛產業計畫」框架下加強合作，確保技術與規格共通性，並循多國合作，擴大投資打造射程達2500公里等級的歐洲自主長程打擊武器、以及因應高超音速飛彈威脅的「JEWEL」飛彈防禦早期預警系統。相關項目亦涵蓋航太科技、人工智慧與烏克蘭軍援。

針對烏俄局勢，馬克宏強調，法國將在年底前組織多國部隊演習，為未來協助烏俄戰後局勢穩定提供防衛戰力。梅爾茨也宣布，德國將參與由法國倡議的援烏軍事演習。