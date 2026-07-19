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金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

編譯周辰陽／綜合18日電
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在這張北韓官媒體朝中社發布的照片中，北韓領導人金正恩3月15日前往一處由年輕工人...
在這張北韓官媒體朝中社發布的照片中，北韓領導人金正恩3月15日前往一處由年輕工人管理的煤礦，為最高人民會議選舉投票，期間接受民眾的歡呼。（路透）

北韓嚴禁民眾收聽南韓音樂、觀看南韓節目，但K-pop仍透過電視訊號、MP3播放器和微型SD記憶卡突破封鎖。多名脫北者向英國廣播公司（BBC）表示，K-pop讓他們看見不同的生活，他們的偶像也不再只有最高領袖金正恩

脫北者李妍秀（Lee Yeon-su，化名）今年6月從首爾搭火車前往釜山，在3個月內第3次參加防彈少年團（BTS）演唱會。她說：「能夠按照自己的意願喜歡和支持一個人，是多麼幸福。這在北韓無法想像。」

妍秀在軍人家庭長大，從小被教導南韓是敵人。她回憶，在北韓，民眾必須獲選才能參加活動，否則只能待在家裡，還要拉上窗簾。如今她可以自行決定為誰歡呼。

妍秀2011年脫北時，BTS尚未出道，K-pop也還未成為全球風潮。如今北韓民眾只要收聽K-pop或觀看南韓節目，就可能入獄，甚至面臨更嚴重後果。

25歲的脫北者吳漢娜說，北韓體制只能容許一位明星、一位偶像，那就是金正恩，但民眾仍找到了BTS、BLACKPINK等其他偶像。「防彈少年團」甚至融入日常俚語，成為北韓人私下開玩笑的用詞。

2023年脫北的姜奎利（Kang Gyu-ri）過去住在沿海的鏡城郡，當地家庭有時可透過天線接收海面另一端傳來的電視訊號，觀看K-pop偶像競賽節目。她說：「他們和我們一樣是韓國人，但看起來卻非常不一樣。」

她表示，北韓歌曲大多與革命或政治有關，家中也必須一直開著國營廣播。相較之下，K-pop不但內容不同，音樂檔案也比戲劇更容易流傳。

接觸南韓內容仍充滿風險。吳漢娜青少年時期會隨身攜帶兩張SD記憶卡，一張存有南韓音樂，另一張是遭查緝時可交出的空白卡。學生一旦被捕，全市學校就會舉行「公開批鬥會」，宣布對方看過哪些影片及將被送進少年拘留中心。

即使如此，她仍繼續收聽和觀看。她說：「一旦看過那個世界，就很難再回頭。」

北韓長期透過恐懼、監控和宣傳隔絕民眾與外界。隨著「韓流」影響擴大，金正恩也加強打壓。據報導，2022年有3名青少年因散播南韓內容遭公開處決。

2023年的一項調查發現，98%的脫北者在北韓時曾觀看南韓戲劇或電影，約80%表示，這提高了他們對南韓的好奇心，也影響說話方式和穿著。

姜奎利說，她並非因生活艱苦而離開北韓，而是接觸南韓音樂和電視節目後，再也無法忽視南北生活的強烈反差。「這是我們的呼吸孔，是通往外界的窗口。人們為此冒著生命危險，因為他們從中獲得希望，得以再撐過一天。」

精華 FAQ

  • 它主要透過電視訊號、MP3播放器與微型SD記憶卡等方式滲入北韓社會，讓民眾即使面對封鎖，仍能接觸南韓音樂與節目。

  • 脫北者指出，K-pop讓他們看見與北韓截然不同的生活方式，也讓人能自主選擇喜歡的偶像，進而產生希望、好奇與對自由的想像。

  • 北韓會以入獄、少年拘留、公開批鬥，甚至更嚴厲的處置來威嚇民眾；報導還提到，2022年曾有3名青少年因散播南韓內容遭公開處決。

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