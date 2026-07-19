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繼中美後 印度民營火箭首飛成功 搶商業發射市場大餅

編譯中心／綜合18日電
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印度首枚私人企業開發的運載火箭「Vikram-1」18日在安德拉邦斯利哈里柯塔島...
印度首枚私人企業開發的運載火箭「Vikram-1」18日在安德拉邦斯利哈里柯塔島的太空中心升空。（路透）

印度太空新創公司Skyroot Aerospace於18日發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭「Vikram-1」，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高市占率一項關鍵測試。Vikram-1順利進入預定軌道，成為繼中國和美國之後第三個擁有私企具備發射軌道火箭能力的國家，象徵印度在全球商業航太發射市場的競爭力大幅提升。

路透報導，拖曳著一縷火焰和煙霧的Vikram-1火箭從南印安德拉邦（Andhra Pradesh）斯利哈里柯塔島（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，約15分鐘後將載荷送入450公里的預定軌道。

取名「降臨任務」（Mission Aagaman）的這項首次軌道任務載運多個客戶酬載和軌道實驗。Skyroot表示，本次任務目的是要在飛行狀態下對火箭的推進、航空電子、遙測、制導、導航和控制系統進行驗證，並且收集未來商業發射所需的相關數據。

公司聲明指出：「降臨任務圓滿成功。這是一次測試飛行，我們將執行數次類似任務後，才會進入例行的商業發射。」

Skyroot創立於2018年，是一批印度新世代太空新創公司之一。這個產業自從自由化以來已經吸引全球投資者青睞。該公司今年稍早成為印度首家估值達10億美元的航太公司。

Vikram-1火箭高約22公尺，設計能將最大350公斤的酬載送入近地軌道。該火箭採用全碳纖複合材料製造，比傳統鋼材更輕且強度更高，且其軌道調節模組由採用液態燃料的3D打印引擎組成，Skyroot表示這些技術均為印度首見。

此外，火箭還攜帶了象徵性物品，包括總理莫迪發送的信息、紀念幾名印度頂尖科學家的微雕像，以及實驗室培育的鑽石。

精華 FAQ

  • 這是印度首枚由民營企業研發的軌道運載火箭首飛成功，顯示印度民間太空產業已具備將載荷送入預定軌道的能力，並強化其參與全球商業發射競爭的地位。

  • 因為任務不僅驗證火箭推進、航空電子與制導控制等系統，也收集未來商業發射所需數據。成功後可提高客戶信心，為後續例行商業發射鋪路。

  • Vikram-1約22公尺高，採全碳纖複合材料與液態燃料3D打印引擎，可將350公斤載荷送入近地軌道；機上還載有莫迪信息、科學家微雕像與實驗室培育鑽石。

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