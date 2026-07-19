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大火已燒23小時...南韓仁川酷澎物流中心如迷宮 難撲滅

編譯中心／綜合18日電
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韓國仁川酷澎（Coupang）物流中心18日發生重大火災，消防單位甚至發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力，不過因物流中心內多為可燃物，滅火超過23小時仍難以控制，消防單位仍在全力進行夜間與清晨的灌救作業中。截至19日上午，這場大火依舊尚未完全撲滅。 

韓聯社報導，仁川消防本部表示，18日上午6時54分左右，仁川市西海區石南洞酷澎第32物流中心6樓發生火災。消防當局在火災發生2小時21分鐘後，發布第一階段應變命令，並於中午12時25分提升至第二階段應變。

第一階段應變是由轄區消防署全體人員出動，第二階段應變則是動員鄰近5至6個消防署的人力與設備。

隨後消防當局為了全力應對這起物流中心火警，自下午3時15分起發布國家消防動員令。共投入包括來自首爾、京畿、忠清北道、忠清南道及江原道等5個市、道支援的142項裝備、386名人力。

不過即使消防當局全力投入滅火，火勢仍難以控制，原因是貨架上堆滿了生活用品等可燃物，導致火勢持續「悶燒」，黑色濃煙充滿整棟建築物內部，甚至延燒到7樓。物流中心總建築面積高達29萬9000平方公尺，內部結構異常寬闊且複雜，如同迷宮般阻礙了消防員的挺進。

所幸火災發生時，包括物流中心相關人員在內共121人自行疏散；但滅火過程中，一名40多歲消防員吸入濃煙，送醫後目前正接受高壓氧治療。消防當局表示，待火勢撲滅後，將進一步調查詳細起火原因及損失規模。

精華 FAQ

  • 火災發生於18日上午6時54分左右，地點在仁川市西海區石南洞的酷澎第32物流中心6樓，之後火勢持續擴大並延燒到更高樓層。

  • 因為物流中心內堆滿生活用品等可燃物，加上建築面積達29萬9000平方公尺、內部複雜如迷宮，火勢悶燒難控，因此緊急調集跨區人力與設備支援。

  • 火災發生時共有121人自行疏散，暫時未傳出大量傷亡，但滅火過程中有1名40多歲消防員吸入濃煙，送醫後接受高壓氧治療。

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