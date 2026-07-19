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大巴黎區6月近3千人熱死 法國人改尋「涼爽地度假」

編譯中心／綜合18日電
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法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據最新統計，大巴黎區當時...
法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據最新統計，大巴黎區當時記錄到近3000人死亡，是往常的兩倍多。(路透)

法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據最新統計，大巴黎區當時記錄到近3000人死亡，是往常的兩倍多。經歷連番熱浪後，部分法國人開始尋找涼爽地點度假。

法國公共健康局（Santé publique France）報告顯示，6月22日到28日的熱浪期間，大巴黎區（Île-de-France）出現非常多超額死亡人數，約增加122%，相當於多了1565人，其中多數是65歲以上長者。

這些數據包括電子和紙本死亡證明，因此比先前估算的數字更準確，但實際死亡人數可能更多。

世界報（Le Monde）報導，這是迄今關於6月熱浪對大巴黎區居民健康造成影響的最精確數據，而大巴黎區是受這波熱浪衝擊最劇烈的地區之一，許多居民認為甚至比2003年更難熬。2003年8月熱浪期間，約1.5萬人因高溫相關因素而喪命。

法國正進入暑期度假高峰期，在經歷5月、6月、7月各一波酷熱後，雖然南歐和地中海國家等傳統度假勝地仍受歡迎，但也有部分法國人開始尋找天氣更宜人的地點，這種趨勢被稱為「涼爽度假」（coolcation）。

快訊週刊（L'Express）引用旅遊網站Kayak.fr的航班和住宿搜尋統計數據報導，比起去年同期，法國人今年夏天對北方國家興趣大增，針對蘇格蘭愛丁堡、挪威卑爾根（Bergen）、挪威特琅索（Tromso）的航班搜尋量都有10%到30%的成長。

歐洲旅遊委員會（ETC）本月初公布的調查結果也顯示，計畫在未來半年內出國旅遊的歐洲受訪者中，16%偏好氣候舒適的地點，15%表明要避開極端高溫。

精華 FAQ

  • 根據法國公共健康局統計，6月22日到28日熱浪期間，大巴黎區超額死亡約增加122%，相當於多了1565人，整體死亡數接近3000人，且多數死者為65歲以上長者。

  • 因為這份統計同時納入電子與紙本死亡證明，能更完整反映熱浪期間的死亡情況，因此比先前估算更準確。不過官方也提醒，實際死亡人數仍可能比公布數字更多。

  • 法國連續在5月、6月、7月遭遇酷熱，讓部分民眾不再只看重南歐與地中海傳統景點，反而轉向氣候更舒適的北方地區。旅遊搜尋也顯示，愛丁堡、卑爾根、特琅索等地詢問量明顯上升。

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