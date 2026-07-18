匈牙利總統簽修憲案結束任期 前總理奧班勢力遭削弱

匈牙利總統蘇尤克。（取材自維基百科）

匈牙利總統蘇尤克今天表示，他已簽署新通過的憲法修正案，該案將結束他擔任國家元首的任期。蘇尤克是匈牙利民族主義前總理奧班的盟友。

法新社報導，匈牙利國會議員本月13日通過這項修憲案，這是親歐盟 保守派新總理馬格雅（Peter Magyar）推動的措施之一，以削弱奧班（Viktor Orban）及其盟友對國家的掌控力。

根據憲法修正案，明天將是蘇尤克擔任總統的最後一天，他的任期將在午夜結束。這項修憲案提出的理由聲稱，匈牙利社會已對他「嚴重失去信心」。

蘇尤克（Tamas Sulyok）透過臉書（Facebook）影片批評這項修正案，但也表示自己無法提出法律挑戰，因此「在仔細權衡我的法律選項與個人良知後，我決定依憲法履行我的義務」。

馬格雅曾指控蘇尤克及其他高層官員是奧班的「傀儡」。馬格雅4月在「政權更替」承諾下以壓倒性勝利贏得匈牙利國會大選，結束奧班長達16年的執政。

奧班的青年民主黨（Fidesz）上週發動抗議，批評這項修憲案為「專制」行徑，這也是奧班執政期間經常面臨的指控。

一些人權團體也提出批評，人權觀察（Human Rights Watch）指出，這樣的修法做法「讓人想起青年民主黨（執政）時代」。

在國會於30天內選出新總統前，國會議長福斯特霍夫（Agnes Forsthoffer）將暫時擔任國家元首。