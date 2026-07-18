俄AI深偽戰爭片鎖定3種對象 社群大量擴散想動搖烏士氣

俄羅斯利用AI人工智慧製作的烏克蘭戰爭宣傳影片在社群平台大量流傳，意圖營造烏軍士氣低落與戰局混亂，想打亂烏克蘭民眾及盟國對戰爭的認知。(美聯社)

俄羅斯 利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭 戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。AI影像辨識專家指出，這類造假影片在社群平台大量流傳，意圖營造烏軍士氣低落與戰局混亂的印象，進而影響烏克蘭民眾及盟國對戰爭的認知。

成立於2018年、總部位於荷蘭阿姆斯特丹的Sensity AI，是專攻「AI影像資安防護」的科技公司。創辦人卡瓦利（Francesco Cavalli）表示，根據調查，約兩年前開始注意到相關趨勢。

由於多支影片的拍攝風格、用詞與情境高度相似，研究團隊懷疑背後有統一操作來源；後續蒐集的多方證據顯示，這些假影音多由俄國 官方主導。

根據Sensity的報告分析，相關AI宣傳影片大致可分為7種類型，其中最常見的是假扮烏克蘭士兵發言。影片中的人物通常抱怨前線條件惡劣、無法與指揮系統聯繫，甚至指控軍方高層無能，藉此製造部隊混亂與潰敗的印象。

卡瓦利指出，這些影片鎖定3種對象。對前線以外的烏軍士兵而言，可能誤判鄰近部隊正在潰散；對烏克蘭平民來說，士兵抱怨、痛批政府與軍方領導的畫面看多了，支持戰爭的意志恐遭削弱；對其他受眾，影片刻意呈現的貪腐、混亂與絕望，目的則是動搖各國援烏的決心。

調查還發現，假影片已建立相當固定的擴散模式，通常先發布在抖音，接著迅速被轉貼至俄羅斯與烏克蘭廣泛使用的Telegram頻道，之後再由媒體、網紅與軍武部落客加以評論與放大，最後擴散到Facebook、X、Instagram與YouTube等平台。

卡瓦利認為，TikTok之所以成為第一站，是因為其內容審核相對寬鬆，較易快速累積流量。當影片已被大量轉傳後，即使平台刪除部分內容，也難以阻止後續擴散。

深偽（Deepfake）影片辨識難度也正在提高。卡瓦利說，傳統Deepfake影片仍可能出現眼睛移動不自然等破綻，但完全由AI生成的影片愈來愈難辨認。造假影片多半採取最陽春的取景，讓一名士兵定點對著鏡頭說話，藉此減少破綻。

他指出，AI宣傳認知戰並不限於俄烏戰爭，隨著生成式AI工具普及，製作假影片的成本大幅降低，其他國家與政治勢力也可能仿效類似手法。

此外，僅就任烏克蘭國防部長半年的費多羅夫15日被總統澤倫斯基撤換引發爭議。澤倫斯基16日在社媒X發文說，已任命烏克蘭安全局（SBU）代理局長赫馬拉兼任代理防長，繼續推動國防改革。

烏克蘭國會同日通過澤倫斯基提名的國家石油天然氣公司總裁科列茨基出任總理。科列茨基同日就任後提出新內閣閣員名單，隨即也獲國會通過，但不包括屬總統職權的防長及外長。

俄羅斯利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。（路透）