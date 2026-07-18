墨西哥再傳記者遇害 摩托車殺手開槍 兒子距離不遠報警
墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）政府表示，一位專門報導安全議題的記者16日遭到飛車槍擊身亡。
中央社引述法新社報導，記者權益倡議團體「第19條」（Article 19）表示，馬蒂內茲（Josue Martinez）是關注當地治安及重大議題的媒體「聖馬丁德克斯梅魯康新聞」（Noticias San Martin Texmelucan）的負責人。第19條呼籲對馬蒂內茲之死展開調查，並且懷疑他的工作是犯案動機。
普艾布拉州政府譴責這起謀殺案，呼籲檢方啟動調查，追究兇手的責任。
根據當地媒體報導，馬蒂內茲在住家附近被共乘一台摩托車的兩名殺手槍擊身亡。當時距離馬蒂內茲不遠的兒子打電話報警。
有人以「美洲豹」（The Jaguar）稱呼律師出身、後來轉戰新聞界的馬蒂內茲。
當地另一位媒體負責人、記者古茲曼（Roxana Guzman）6月中旬在自宅遭到綁架，遺體於7月初在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）被人發現。該州已經發生多起針對記者的犯罪。
根據無國界記者組織（Reporters Without Borders），自從1994年以來，墨西哥已經有超過150名媒體專業人士遭到殺害，被認為是全球對新聞工作者而言最危險的國家之一。
事件發生在墨西哥中部的普艾布拉州，死者是專門報導安全與重大議題的記者馬蒂內茲，也是當地媒體「聖馬丁德克斯梅魯康新聞」的負責人。 根據當地媒體，馬蒂內茲是在住家附近遭共乘摩托車的2名槍手開槍擊中身亡；當時他距離不遠的兒子立即打電話報警。 記者權益團體「第19條」指出，馬蒂內茲長期關注治安與重大議題，因此懷疑其新聞工作就是犯案動機；墨西哥也因記者遇害頻繁而被視為高風險國家。
精華 FAQ
事件發生在墨西哥中部的普艾布拉州，死者是專門報導安全與重大議題的記者馬蒂內茲，也是當地媒體「聖馬丁德克斯梅魯康新聞」的負責人。
根據當地媒體，馬蒂內茲是在住家附近遭共乘摩托車的2名槍手開槍擊中身亡；當時他距離不遠的兒子立即打電話報警。
記者權益團體「第19條」指出，馬蒂內茲長期關注治安與重大議題，因此懷疑其新聞工作就是犯案動機；墨西哥也因記者遇害頻繁而被視為高風險國家。
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