古巴輕艇隊赴加拿大參賽 12名選手9人集體叛逃

一位知情人士16日透露，前往加拿大 參加比賽的12名古巴 輕艇代表隊成員中，有高達9人已在當地集體叛逃。

中央社引述法新社報導，第3屆輕艇競速與帕拉輕艇世界盃 （Canoe Sprint and Paracanoe World Cup）9日至16日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行，這些運動員參加此一賽事。

國家運動、體育與休閒娛樂研究院（INDER，等同於其他國家的運動部）及古巴輕艇協會均未立即就此置評。

古巴運動員利用出國參加國際體育賽事的機會對這個共產國家叛逃的情況由來已久。2021年10月，古巴U23棒球隊前往墨西哥參加比賽，最後僅有約一半隊員返國。

外界分析指出，古巴目前正陷入數十年來最嚴重的經濟危機。在美國總統川普於今年1月實施燃料封鎖措施後，更使該國情況雪上加霜，除了全國頻繁面臨大停電，藥品、燃料以及基本生活物資也出現嚴重短缺，這也成為促使運動員相繼出走的主因。

古巴輕艇代表隊長期是拉丁美洲最具競爭力的隊伍之一。雖然古巴最為人熟知的運動項目為棒球、拳擊與角力，但在靜水輕艇（Sprint Canoe）同樣具有深厚實力，培育出多位世界級選手，並多次在奧林匹克運動會、國際輕艇總會（ICF）世界錦標賽及泛美運動會奪得佳績。

然而，近年古巴受到經濟危機、物資短缺及能源不足等因素影響，體育訓練資源與運動員生活條件面臨挑戰，部分運動項目的訓練與備戰工作也受到影響。在此背景下，一些運動員利用出國參賽機會選擇留在海外，希望獲得更好的生活環境與職業發展機會，近年古巴體壇已多次出現運動員在國際賽事期間脫隊或未隨隊返國的案例。