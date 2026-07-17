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英國新首相確認了 「北方之王」柏能出任工黨黨魁 20日接大位

中央社／倫敦17日綜合外電報導
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英國工黨新任黨魁柏能7月2日赴電台接受訪問。(路透)
英國工黨新任黨魁柏能7月2日赴電台接受訪問。(路透)

英國執政黨工黨今天將舉行特別會議，正式確認資深政治人物柏能（Andy Burnham）出任黨魁。他預定20日接替施凱爾（Keir Starmer），成為英國下一任首相。

法新社報導，由於中間偏左的工黨在國會擁有壓倒性多數，現年56歲的柏能預計於20日接替施凱爾，進駐唐寧街10號。就在短短1個月前，柏能才在缺席國會9年後戲劇性地重返下議院。

柏能將成為10年來英國第7位首相。如今英國國會議員似乎愈來愈傾向在政黨陷入政治困境時更換黨魁人選。

柏能因連續3次當選大曼徹斯特（Greater Manchester）市長，擁有「北方之王」稱號。他這次角逐工黨黨魁也沒有其他競爭對手。

柏能曾於2001年至2017年擔任國會議員，也曾出任政府部長。卸任後他結合平易近人的風格與精準的社群媒體操作，重新塑造自己的形象。

工黨則押注柏能，認為他是該黨遏制法拉吉（Nigel Farage）領導反移民政黨「英國改革黨」（Reform UK）的最佳人選。目前民調預測，英國改革黨可能贏得預計於2029年舉行的下一次大選。

施凱爾於2024年7月率領工黨獲得壓倒性勝利，結束該黨14年的在野生涯。當時敗選的保守黨在5年內已4度更換黨魁。

施凱爾的首相任期很快就因國內政策失誤與爭議事件蒙上陰影，其中包括任命曾與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關係的曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使。

今年5月地方選舉的災難性結果進一步加重施凱爾的壓力。6月18日，柏能在國會補選中勝出，取得競逐黨魁的資格後，多數工黨議員撤回對施凱爾的支持，施凱爾於6月22日宣布辭職。

柏能經常以招牌深色T恤搭配外套現身，目前已獲工黨403名國會議員中的379人力挺。

被視為黨內「溫和左派」的柏能，其主要政見是將權力下放到各城市，並在曼徹斯特設立「北方10號」（No. 10 North）辦公室，以確保倫敦以外地區不被忽視。

不過，他仍將面臨與施凱爾相同的棘手挑戰，包括疲軟的經濟、高昂的政府借款成本，以及搭乘小船抵達英國的非法移民人數增加，這些因素都會推升英國改革黨的支持度。

美伊戰爭導致能源價格難以預測，加上美國總統川普行事風格反覆，也可能讓柏能的首相任期充滿變數。

精華 FAQ

  • 他在6月18日的國會補選勝出，取得角逐黨魁資格後，迅速獲得403名工黨議員中的379人支持，因此成為接替施凱爾的唯一人選。

  • 柏能因連續3次當選大曼徹斯特市長而獲此稱號，過去也曾在2001年至2017年擔任國會議員，並出任政府部長，屬於資深政治人物。

  • 他將面對疲弱經濟、高昂借款成本、非法移民增加與改革黨崛起等難題，若處理不順，可能讓工黨在2029年大選前承受更大壓力。

施凱爾

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