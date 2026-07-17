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法國通過爭議多時「協助死亡」法案 為患者設嚴格條件

編譯中心／綜合16日電
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文章重點整理：

  • 重點一：法國國民議會以291票通過協助死亡法案。
  • 重點二：新法僅限末期重病成人且須符合嚴格條件。
  • 重點三：參院多次反對，馬克宏盼年底前完成實施。

法國國民議會15日最終通過「協助死亡」法案，為患者設下嚴格條件，在法律層面完成總統馬克宏推動的重大改革。這項立法爭議多時，支持者強調自主選擇，反對者則擔憂有違生命倫理。

國民議會議員以291票贊成、241票反對、29票棄權的結果通過法案。總統馬克宏（Emmanuel Macron）在表決後說：「2022年，我承諾與法國人民一起開闢這條路，這項承諾在莊重、謙遜及充分尊重我國民主的條件下獲得履行。」

這項立法過程一波三折。法案起初以政府提案形式被提交給國會，但在2024年因國會解散而遭擱置；相關議題後來透過兩項提案重新浮上檯面，一項是獲得多數支持的安寧緩和照護相關法案，一項是較具爭議的協助死亡法案。

參議院曾罕見三度否決協助死亡法案，即使國民議會議員和參議員組成聯合委員會，也一直未能達成共識。

費加洛報（Le Figaro）報導，總理勒克努（Sébastien Lecornu）原本傾向延後表決，但馬克宏寧可速戰速決。根據法國憲法，當參議院與國民議會意見不同，國民議會握有最終決定權，因此15日表決即為最終通過。

部分國民議會議員曾表達疑慮，例如極右派「國民聯盟」（RN）的班特茲（Christophe Bentz）質疑「為何要加快死亡速度，提早奪去生命？」他認為社會無權放棄保護弱勢群體，而這些人會是立法後的第一批受害者。

負責自主和身心障礙人士事務的衛生部權理部長蓋亞－米尼耶（Camille Galliard-Minier）則肯定經過四年辯論後，「多元信念」獲得尊重。

新法創造了一項協助死亡的權利，某些罹患嚴重且無法治癒疾病的患者，在病情「危及生命，處於晚期或末期」時，可在特定條件下獲得這項權利；患者須承受治療無法緩解或無法忍受的生理、心理痛苦，且能以自由並知情的方式表達自我意志。患者也必須年滿18歲，為法國公民或合法長期居民。

法案確定通過後，馬克宏希望在年底前實施，他的任期僅餘不到一年。但勒克努日前曾說，將針對部分條文提請憲法委員會審議；參議院議長拉謝（Gérard Larcher）也宣布要採取類似措施。憲法委員會有一個月時間做出裁定，這可能使法律延後頒布。

費加洛報指出，這是他們對這項社會價值變革公開表達保留態度的方式，顯見此一議題自始至終、在不同政治光譜的陣營都引發激烈分歧。

精華 FAQ

  • 通過的是「協助死亡」法案，目的在於讓符合條件的末期重病患者，於法律框架內獲得協助死亡的權利，同時也代表馬克宏推動的重大社會改革正式過關。

  • 必須是18歲以上的法國公民或合法長期居民，罹患嚴重且無法治癒疾病，病情已危及生命並處於晚期或末期，且承受無法緩解或無法忍受的生理、心理痛苦，並能自由且知情表達意願。

  • 雖然國民議會已通過，但總理勒克努和參議院議長都表示將提請憲法委員會審議部分條文；憲法委員會有1個月裁定期，若審查拖延，法律公布時間就可能往後順延。

馬克宏 參議院

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