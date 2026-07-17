日相高市內閣支持率 民調首跌破50% 這年紀族群最明顯

日本首相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破五成。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市內閣支持率首度跌破50%，民調降至49%

高市內閣支持率首度跌破50%，民調降至49% 重點二： 60多歲族群支持度大跌，成為下滑最明顯年齡層。

60多歲族群支持度大跌，成為下滑最明顯年齡層。 重點三：高市與商界互動偏少，引發企業界對溝通機制憂慮。

日本 時事通信社16日公布的民調 顯示，日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破五成。其中，60多歲民眾的支持度下滑最為明顯。

這項民調結果也顯示，高市內閣的整體不支持率為25.2%。其中，60多歲民眾的支持度下滑最明顯，從6月的63.7%大幅降至39.9%，這個年齡層的不支持率從上月的15.1%，上升到33.3%。

支持高市的受訪者認為，這名首位女日相「具備領導能力」、「值得信賴」、「沒有其他更適合的人」；另一方面，不支持者則主要認為，「無法抱持太大期待」、「政策不佳」，還有「無法信任首相」。

中央社引述法新社報導，高市今年2月率領自民黨在眾議院大選之中，取得壓倒性勝利，進一步鞏固執政基礎。她憑藉靈活的外交手腕、親民形象，以及作為日本首位女首相所象徵的改變，獲得許多年輕選民青睞。

然而，她去年11月在國會發表「台灣有事」的言論後，引發中國政府不滿，也衝擊兩國關係；此外，近150名日本學者於本月稍早向國會議員陳情，反對高市推動把褻瀆日本國旗列為犯罪的法案。

另外，日本近幾個月通貨膨脹趨緩，也有助於高市維持支持度。之前，物價大幅上漲曾是前兩任日相接連下台的原因之一。

另根據英國金融時報報導，日本首相高市早苗自2025年10月就任以來，與企業界高層的互動明顯少於歷任首相，引發日本商界對政府與企業溝通機制的關注。相較於過去日本首相經常與大型企業負責人及主要工商團體保持密切聯繫，高市上任後鮮少安排與企業領袖進行一對一會談，也較少透過非正式場合與商界交流。

報導指出，分析人士認為，高市刻意與企業界及主流媒體保持距離，展現出帶有「反菁英」（anti-elite）色彩的政治風格，藉此塑造貼近一般選民的政治形象，也與歷任首相重視政商互動的做法形成對比。

部分企業界人士對此表示憂心，認為政府與企業之間若缺乏充分溝通，可能影響企業掌握政策方向的能力，增加投資及經營規畫上的不確定性。商界也擔憂，若政策制定過程缺乏與產業界的意見交流，將不利於政府掌握企業面臨的實際挑戰。

金融時報指出，高市政府目前仍維持一定民意支持，但其與商界互動較少的執政方式，已成為日本企業界關注的議題。部分企業人士期盼，政府未來能建立更穩定的政商溝通管道，在政策形成過程中持續與產業界交換意見，以降低企業面對政策變動時的不確定性。