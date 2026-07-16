美伊再開打沒忘古巴？五角大廈傳研究行動方案 擬由101空降師負責突擊

美國第101空降師官兵2023年3月31日在羅馬尼亞黑海港口城市康斯坦察附近的米哈伊爾．科加爾尼恰努空軍基地參加演習。（美聯社）

美國與伊朗 近日重啟戰事之際，五角大廈 資深官員也正悄悄關注另一個距離美國本土近得多的潛在衝突熱點：古巴 。多名知情官員向CBS新聞透露，軍事規劃人員最近幾周已研究一系列可能採取的行動方案，包括動用數千名官兵發動陸軍空中突擊，並交由唯一受過這類任務訓練的第101空降師執行。

國務卿魯比歐表示，美國傾向透過外交途徑推動古巴向新政府過渡，由願意推動經濟改革的技術官僚掌政。不過，官員透露，美軍6月底舉行一場行動構想簡報（concept-of-operations briefing），討論執行特定任務的初步軍事方案。

報導指出，美國國防部和各作戰司令部通常會針對各種突發狀況擬定這類簡報，評估任務目標、所需兵力、行動順序、後勤考量及伴隨風險。官員也強調，這些簡報並不代表美國總統川普或五角大廈已決定採取行動。

不過，美軍主要注意力和部分最重要的進攻能力已投入其他地區，五角大廈也將各地的軍機、情報資產和其他資源調往中東，以維持對伊朗作戰，任何針對古巴的行動都將使五角大廈面臨重大難題。官員表示，鑑於美軍上周重新對伊朗動武，目前不太可能將重心轉向古巴。

古巴也構成新的安全挑戰。CBS新聞先前報導，哈瓦那已取得來源不明的攻擊型無人機。美國國防部長赫塞斯6月10日訪問關塔那摩灣基地時，間接承認該基地可能面臨威脅，並警告古巴若取得足以攻擊該基地或美國本土的武器，將招致一場無法承受的對抗。

赫塞斯同時承認，美方正向川普提出軍事方案，但也提到建立更和平關係的可能性，表示美國希望不久後能成為「古巴政府領導階層的朋友」。