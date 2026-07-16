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美伊再開打沒忘古巴？五角大廈傳研究行動方案 擬由101空降師負責突擊

編譯周辰陽／即時報導
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美國第101空降師官兵2023年3月31日在羅馬尼亞黑海港口城市康斯坦察附近的米...
美國第101空降師官兵2023年3月31日在羅馬尼亞黑海港口城市康斯坦察附近的米哈伊爾．科加爾尼恰努空軍基地參加演習。（美聯社）

美國與伊朗近日重啟戰事之際，五角大廈資深官員也正悄悄關注另一個距離美國本土近得多的潛在衝突熱點：古巴。多名知情官員向CBS新聞透露，軍事規劃人員最近幾周已研究一系列可能採取的行動方案，包括動用數千名官兵發動陸軍空中突擊，並交由唯一受過這類任務訓練的第101空降師執行。

國務卿魯比歐表示，美國傾向透過外交途徑推動古巴向新政府過渡，由願意推動經濟改革的技術官僚掌政。不過，官員透露，美軍6月底舉行一場行動構想簡報（concept-of-operations briefing），討論執行特定任務的初步軍事方案。

報導指出，美國國防部和各作戰司令部通常會針對各種突發狀況擬定這類簡報，評估任務目標、所需兵力、行動順序、後勤考量及伴隨風險。官員也強調，這些簡報並不代表美國總統川普或五角大廈已決定採取行動。

不過，美軍主要注意力和部分最重要的進攻能力已投入其他地區，五角大廈也將各地的軍機、情報資產和其他資源調往中東，以維持對伊朗作戰，任何針對古巴的行動都將使五角大廈面臨重大難題。官員表示，鑑於美軍上周重新對伊朗動武，目前不太可能將重心轉向古巴。

古巴也構成新的安全挑戰。CBS新聞先前報導，哈瓦那已取得來源不明的攻擊型無人機。美國國防部長赫塞斯6月10日訪問關塔那摩灣基地時，間接承認該基地可能面臨威脅，並警告古巴若取得足以攻擊該基地或美國本土的武器，將招致一場無法承受的對抗。

赫塞斯同時承認，美方正向川普提出軍事方案，但也提到建立更和平關係的可能性，表示美國希望不久後能成為「古巴政府領導階層的朋友」。

精華 FAQ

  • 知情官員透露，軍事規劃人員近幾周研擬多種古巴行動方案，包括投入數千名官兵發動陸軍空中突擊，並評估任務目標、兵力配置、後勤與風險等細節。

  • 因為第101空降師是美軍唯一受過此類空中突擊任務完整訓練的部隊，若真的執行對古巴的地面突擊，該單位被視為最可能承擔主力的部隊。

  • 不是。官員表示，這類concept-of-operations briefing只是例行應變規劃，用來預想各種突發狀況；目前美軍主力仍投入伊朗方向，因此暫不太可能轉向古巴。

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