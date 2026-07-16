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深夜至清晨禁用…英宣布16-17歲青少年「社群媒體宵禁」

編譯中心／綜合15日電
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英國首相施凱爾上月宣布16歲以下兒童禁用社群媒體的禁令後，英國政府15日表示，將...
英國首相施凱爾上月宣布16歲以下兒童禁用社群媒體的禁令後，英國政府15日表示，將針對16歲與17歲青少年實施深夜社群媒體宵禁。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國將對16至17歲青少年實施深夜社群媒體宵禁。
  • 重點二：Instagram和臉書等平台將在午夜至凌晨6時禁用。
  • 重點三：政府同步推動AI聊天機器人與上癮功能的保護措施。

繼時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）上個月宣布16歲以下兒童禁用社群媒體的禁令後，英國政府14日表示，將針對16歲與17歲青少年實施深夜社群媒體宵禁

中央社引述法新社報導，為了進一步打擊兒童接觸具成癮性的應用程式，政府表示將針對16與17歲青少年，在Instagram和臉書等平台上實施午夜至凌晨6時之間的宵禁。

英國政府同時宣布，計畫針對年齡較大的青少年強制啟用預設設定，以停用「無限捲動」等容易令人上癮的功能。

不過，由於用戶仍可自行關閉這些設定，批評人士指出，此舉可能流於形式、毫無成效，目前也尚不清楚這些規範將如何強制執行。

上個月，英國成為最新一個禁止16歲以下兒童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram和臉書在內社群網站的國家；這些變革預計將於2027年初生效。

科技大臣肯達爾（Liz Kendall）透過聲明表示：「即便年輕人在16歲時獲得了更大的獨立性，他們仍應受到保護，免受可能對身心健康產生有害影響、最容易令人上癮的線上功能侵害。」

她指出：「這些措施對於幫助年輕人獲得所需的睡眠、專注於學業，以及與家人朋友共度更多優質時光至關重要。」

這些措施還包括對人工智慧（AI）聊天機器人使用的檢查，這將要求18歲以下的用戶在操作平台時必須定期休息。

雖然部分兒童慈善機構對這些遲來的保護改革表示歡迎，但其他機構則警告稱這可能導致兒童以不安全的方式使用網路。

澳洲在去年12月成為首個禁止16歲以下族群使用社群媒體的國家，此舉成效不一。

加拿大與阿拉伯聯合大公國等國也已宣布類似禁令，而印尼則在今年3月開始對16歲以下用戶強制執行禁令。

另外，香港大公報引述衛報報導，英國下議院衛生和社會福利委員會15日發布一份報告，敦促英國政府採取更強硬措施解決肥胖問題，包括禁止在學校附近開設肯德基（KFC）等快餐連鎖店，以及禁止在廣告牌和公共交通工具上投放垃圾食品的廣告。

報告指出，肥胖問題每年給英國造成740億英鎊（約1002億美元）的經濟損失。目前，英格蘭約66%的成年人和28%的13至15歲青少年超重或肥胖。報告還批評英國現任首相領導的工黨政府，稱其未能兌現解決不良飲食問題的承諾。

衛生和社會福利委員會敦促工黨政府盡快採取措施，例如賦予地方議會更大權力，以阻止快餐品牌在學校附近開設分店，包括外賣店；限制垃圾食品廣告；強制超市將水果和蔬菜等健康食品擺放在醒目位置以提高銷量等。

精華 FAQ

  • 英國將在Instagram、臉書等平台對16至17歲青少年實施午夜至凌晨6時的社群媒體宵禁，並要求啟用預設保護設定，以降低過度使用風險。

  • 政府還計畫強制啟用預設設定，停用「無限捲動」等容易上癮的功能，並要求18歲以下用戶在使用AI聊天機器人時定期休息。

  • 批評者認為，因為使用者仍可自行關閉部分設定，政策可能流於形式，執行方式也不明確；但部分兒童慈善機構則對改革表示歡迎。

宵禁 社群媒體 施凱爾

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