英屬直布羅陀118年邊境圍欄拆了 與西班牙協議自由通行
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西班牙與英屬直布羅陀（Gibraltar）自由通行協議15日生效，兩地解除邊境管制措施。緊鄰西班牙的直布羅陀位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後割讓給英國。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，此舉終於弭平一道長年未癒合的傷口。
英國和歐盟、西班牙7月14日簽署有關英屬直布羅陀的條約，正式取消直布羅陀與西班牙之間逾百年的陸路邊境管制，實現人員自由流動，協議已於15日午夜生效。與此同時，自1908年、118年以來一直將兩地分隔開來的邊境圍欄也遭拆除。
中央社引述法新社報導，桑傑士出席了拆除分隔直布羅陀與西班牙拉利內亞德拉孔塞普西翁鎮（La Linea de la Concepcion）邊界鐵門的儀式，強調取消例行邊境檢查是歷史性時刻。
西班牙社會勞工黨（PSOE）籍的桑傑士指出：「數十年來，對每天跨越邊境的數以千計勞工而言，邊界柵欄正是一道未癒合的傷口。」他說，「今日我們寫下歷史，因為歐洲大陸最後一道牆倒下了」，並稱開放邊境的協議為該地區開啟共享繁榮的「新時代」。
英國2020年脫歐後，英國與歐盟歷經多年協商，雙方14日在布魯塞爾簽署協議。
15日一早便有絡繹不絕的行人與車輛自由穿越邊境，部分民眾舉起手機記錄這個重大時刻。現場歡呼聲不斷，孩子揮舞西班牙國旗，開心對著鏡頭比讚。
直布羅陀只有約4萬名居民，但仰賴每天自西班牙跨境來工作的約1萬5500名勞工，這些人占其勞動力將近一半。直布羅陀民眾說：「這對西班牙人很好，對我們也很好，現在跨境通勤變得更順暢，在這裡工作的人，往來也更加方便，真的非常棒。」
1713年西班牙透過烏得勒支和約，將直布羅陀割讓給英國王室，過去300多年來，這塊面積不大的土地，主權歸屬一直是兩國的敏感議題。英國公投脫歐時，直布羅陀當地甚至有96%的選民，支持留在歐盟，但最後仍然跟隨英國脫歐，引發不小的爭議。
這項協議在英國、歐盟與西班牙7月14日簽署後，於15日午夜正式生效，雙方同步取消邊境管制，讓人員得以自由往返兩地。 直布羅陀約4萬居民中，有約1萬5500名勞工每天從西班牙跨境工作，接近半數勞動力。圍欄拆除後，通勤更順暢，往來也更便利。 桑傑士稱，長年邊界柵欄是數十萬跨境生活者心中的傷口，如今終於被弭平。他認為這是歷史性時刻，也為地區開啟共享繁榮的新時代。
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這項協議在英國、歐盟與西班牙7月14日簽署後，於15日午夜正式生效，雙方同步取消邊境管制，讓人員得以自由往返兩地。
直布羅陀約4萬居民中，有約1萬5500名勞工每天從西班牙跨境工作，接近半數勞動力。圍欄拆除後，通勤更順暢，往來也更便利。
桑傑士稱，長年邊界柵欄是數十萬跨境生活者心中的傷口，如今終於被弭平。他認為這是歷史性時刻，也為地區開啟共享繁榮的新時代。
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