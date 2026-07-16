英屬直布羅陀118年邊境圍欄拆了 與西班牙協議自由通行

英國海外領土直布羅陀118年邊境管制取消，從7月15日起與西班牙自由往來；圖為西班牙民眾15日在邊境口岸行走。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英屬直布羅陀與西班牙自由通行協議15日生效，邊境管制正式解除。

英屬直布羅陀與西班牙自由通行協議15日生效，邊境管制正式解除。 重點二： 自1908年起矗立118年的邊境圍欄拆除，象徵長期隔閡告終。

自1908年起矗立118年的邊境圍欄拆除，象徵長期隔閡告終。 重點三：約1萬5500名跨境勞工受惠，直布羅陀邁向共享繁榮新時代。

西班牙與英屬直布羅陀（Gibraltar）自由通行協議15日生效，兩地解除邊境 管制措施。緊鄰西班牙的直布羅陀位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後割讓給英國。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，此舉終於弭平一道長年未癒合的傷口。

英國和歐盟 、西班牙7月14日簽署有關英屬直布羅陀的條約，正式取消直布羅陀與西班牙之間逾百年的陸路邊境管制，實現人員自由流動，協議已於15日午夜生效。與此同時，自1908年、118年以來一直將兩地分隔開來的邊境圍欄也遭拆除。

中央社引述法新社報導，桑傑士出席了拆除分隔直布羅陀與西班牙拉利內亞德拉孔塞普西翁鎮（La Linea de la Concepcion）邊界鐵門的儀式，強調取消例行邊境檢查是歷史性時刻。

西班牙社會勞工黨（PSOE）籍的桑傑士指出：「數十年來，對每天跨越邊境的數以千計勞工而言，邊界柵欄正是一道未癒合的傷口。」他說，「今日我們寫下歷史，因為歐洲大陸最後一道牆倒下了」，並稱開放邊境的協議為該地區開啟共享繁榮的「新時代」。

英國2020年脫歐後，英國與歐盟歷經多年協商，雙方14日在布魯塞爾簽署協議。

15日一早便有絡繹不絕的行人與車輛自由穿越邊境，部分民眾舉起手機記錄這個重大時刻。現場歡呼聲不斷，孩子揮舞西班牙國旗，開心對著鏡頭比讚。

直布羅陀只有約4萬名居民，但仰賴每天自西班牙跨境來工作的約1萬5500名勞工，這些人占其勞動力將近一半。直布羅陀民眾說：「這對西班牙人很好，對我們也很好，現在跨境通勤變得更順暢，在這裡工作的人，往來也更加方便，真的非常棒。」

1713年西班牙透過烏得勒支和約，將直布羅陀割讓給英國王室，過去300多年來，這塊面積不大的土地，主權歸屬一直是兩國的敏感議題。英國公投脫歐時，直布羅陀當地甚至有96%的選民，支持留在歐盟，但最後仍然跟隨英國脫歐，引發不小的爭議。