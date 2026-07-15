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日媒：日本曾要求中潛射飛彈勿飛越上空 中方未回應

記者張鈺琪／即時報導
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日本官房長官木原稔。（美聯社）
日本官房長官木原稔。（美聯社）

中國本月6日向西太平洋方向試射一枚潛射彈道飛彈前，曾事先通知日本。日媒引述多名外交消息人士透露，日本政府當天上午接獲中方通報後，曾要求避免採取飛越日本上空的路線，但未獲中方回應。雖然飛彈最終似乎經由其他路線飛往南太平洋，但日方為了防備中方多次發射，持續維持警戒監視。

共同社14日報導，日方根據中方事前通報及所公布的太空垃圾墜落區域，設想了飛彈可能採取2條路線。一條是從黃海附近的渤海發射，飛越日本領土、領海及專屬經濟區（EEZ）上空；另一條則是從中國南部的海南島東側發射，飛經菲律賓周邊。

日方針對可能經過日本上空的「渤海路線」，向中方表達強烈關切。從試射結果來看，飛彈似乎由海南島東側發射；但由於中方未作回應，日方為防範後續發射，持續維持警戒監視，直到中方通報預定的太空活動已經結束。

報導指，自日本首相高市早苗去年11月在國會提出「台灣有事」相關說法後，日中政府間對話基本中斷。此次試射再度凸顯雙方溝通不足。

相關人士表示，兩國為避免突發事態而設置的防務部門直通熱線（直通電話線路），這次也未被使用。

報導稱，若中國飛彈飛越日本上空，日本政府可能透過「全國瞬時警報系統」（J-ALERT）發布資訊。日本官房長官木原稔13日在記者會上談及J-ALERT的運用方式時表示，「將綜合判斷有無通報及其內容等各種情況，採取適當的做法。」

中國有關部門5日曾以太空垃圾墜落為由劃設4處區域，其中包括日本和歌山縣串本町潮岬以南的日本專屬經濟區。中方隔天再向日本駐中國大使館說明，將進行彈道飛彈發射。

精華 FAQ

  • 日媒指出，中國在6日試射潛射彈道飛彈前，先向日本通報發射計畫，並在隔天再透過中國駐日大使館說明將進行彈道飛彈發射。

  • 日本根據中方事前通報與公布的太空垃圾墜落區域，研判可能有渤海與海南島東側2條路線，其中渤海路線可能飛越日本領土、領海及EEZ。

  • 報導指，日中政府間對話因高市早苗去年11月言論後基本中斷，這次連防務部門直通熱線也未使用，凸顯雙方在突發情勢下溝通不足。

日本 彈道飛彈

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