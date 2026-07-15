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法國歷年最大國慶閱兵 25名烏克蘭士兵首參與壓軸登場

編譯中心／綜合14日電
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7月14日是法國國慶日巴士底日，今年有25名烏國軍人參與其中；圖為烏克蘭士兵14...
7月14日是法國國慶日巴士底日，今年有25名烏國軍人參與其中；圖為烏克蘭士兵14日列隊行進。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國巴士底日舉行歷年最大國慶閱兵。
  • 重點二：25名烏克蘭士兵首次壓軸參與巴黎閱兵。
  • 重點三：馬克宏邀約多國領袖，凸顯歐洲挺烏立場。

7月14日是法國國慶日巴士底日（Bastille Day），法國在巴黎舉行歷年最大規模的國慶日閱兵，澤倫斯基、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等大約30位領袖受法國總統馬克宏邀請，出席14日的閱兵儀式，這也是馬克宏2027年卸任前最後一次主持國慶閱兵；閱兵焦點之一，來自「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）國家、約500名士兵手持各國國旗亮相，25名烏克蘭士兵則壓軸登場。

烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）報導，這是烏克蘭軍隊首次參加巴黎巴士底日閱兵。

路透及法媒報導，在法國舉行傳統國慶閱兵的前一天，烏克蘭總統澤倫斯基才剛在巴黎與約25國領袖共同出席「志願聯盟」的峰會。這個西方國家組成的聯盟支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。

在烏克蘭面臨嚴重彈藥短缺，俄羅斯又加強空襲首都基輔和周邊地區之際，盟友們宣布成立防空聯盟。

今年是馬克宏2027年卸任前最後一次主持國慶閱兵，其中涉及近6700名士兵、98架飛機、31架直升機和315輛汽車；傳統飛行表演環節集合法國與歐洲各國戰機，包括法國幻影戰機。馬克宏辦公室稱，正在接受該戰機操作訓練的烏克蘭飛行員將共同參與飛行。

一名法國總統幕僚在活動前告訴記者：「各國的共同參與，將使這場閱兵具有歷史意義，同時釋出強烈的訊號，表明歐洲正在覺醒，開始正視這個世界已變得多麼危險。」

克里姆林宮表示，正密切關注13日舉行的志願聯盟會議，並形容與會國家具有敵意。

也有其他跡象顯示歐洲的安全立場日益強硬，馬克宏表示，歐洲正面臨數十年來最嚴峻的威脅，必須準備好承擔捍衛自身價值與安全的代價。他說：「我們向世界傳遞的訊息是，和平是我們的目標，我們珍視自由與法治，我們準備好為了捍衛這些價值而戰，必要時甚至不惜流血。」

法國總統顧問則指，這次閱兵具歷史意義：「這將強烈表明歐洲正在覺醒，並開始正視世界變得多麼危險。」

精華 FAQ

  • 最受矚目的亮點是25名烏克蘭士兵首次參與巴黎巴士底日閱兵，並在來自志願者聯盟國家的約500名士兵之後壓軸登場，象徵對烏克蘭的支持。

  • 因為有約30位領袖受邀出席，且多國士兵共同亮相，法國總統幕僚認為這代表歐洲正在覺醒，開始正視當前更危險的安全環境。

  • 在烏克蘭彈藥短缺、俄羅斯加強空襲之際，盟友宣布成立防空聯盟，馬克宏也強調歐洲要為捍衛自由與法治付出代價，必要時不惜流血。

烏克蘭 澤倫斯基 馬克宏

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