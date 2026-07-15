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美軍36舊基地汙染未清、遺留逾10萬鏽蝕油桶…格陵蘭砲轟

編譯中心／綜合14日電
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美軍舊基地汙染未清，引爆格陵蘭人不滿；圖為美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。(美...
美軍舊基地汙染未清，引爆格陵蘭人不滿；圖為美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍在格陵蘭85年遺留36處基地污染，逾10萬油桶未清。
  • 重點二：多處基地驗出石綿、PCB與重金屬，食用貽貝也受油汙影響。
  • 重點三：格陵蘭要求依污染者付費原則，美方重返基地計畫引發強烈反彈。

格陵蘭政界與居民同聲撻伐，美國85年來在島上設立36處軍事基地與設施，遺留多達10萬個鏽蝕油桶、大量石綿及隱藏冰層下的放射性廢水，至今未曾清理。現在美軍打算重返其中兩處基地擴大北極軍事部署，令當地人情何以堪。

丹麥「政治報」（Politiken）報導，取得數千份環境調查文件後分析，美軍在格陵蘭留下的汙染規模，遠超過外界過去所知。

逾40萬公升柴油造成土壤與海域汙染，另有多達2400萬公升低放射性廢水，藏在北部1959年興建的「世紀營」（Camp Century）冰層地底，迄今未曾移除，隨著全球氣溫攀升，未來恐引發嚴重外洩危機。

光是努克（Nuuk）以南的馬拉克（Marraq）一處基地，就留有至少8000個已鏽蝕的油桶，另一處伊卡特克（Ikkatteq）基地更有多達10萬個油桶散落在逾2萬5000平方公尺範圍的地表之內。

幾乎所有經調查的美軍舊址，都驗出石綿、多氯聯苯（PCB）與鉛、鎘等重金屬；當地居民採集食用的貽貝，也測出油汙殘留。

美軍二戰時期在格陵蘭的最大基地納沙斯瓦哥（Narsarsuaq），曾設有一座250床軍醫院，1972年焚毀後長期棄置，但石綿板從未清運，如今碎片仍散落山谷各處。當地居民表示，過去數十年常讓孩子在附近玩耍，渾然不知那些破碎白色薄片就是石綿。世界衛生組織（WHO）所屬的國際癌症研究機構（IARC）已將所有類型的石綿列為一級致癌物。

「這些全都是美國人留下的東西」，在納沙斯瓦哥住了逾50年的居民隆德（Storch Lund）指著沿岸成堆生鏽油桶說。他形容，眼前景象「亂七八糟」，也擔心油汙多年來滲入峽灣，恐已影響海域生態。

格陵蘭自治政府前總理、現任前進黨主席哈蒙德（Aleqa Hammond）批評，美國留下的汙染清楚可見，「這就是他們對待我們的方式。」

丹麥國會格陵蘭籍議員納坦尼爾森（Naaja Nathanielsen）也說，格陵蘭有一項原則：汙染者付費，「這項原則對每個人都適用，包括美國。」她指出，丹麥多次向美方傳達，遺留廢棄物形同不尊重，「你曾被允許前來、駐紮於此，也從中受益，那麼清理善後，是最基本的責任。」

格陵蘭國家博物館經理米魯普（Mikkel Myrup）則指出，這些基地當初的興建與棄置方式，格陵蘭人完全沒有置喙餘地。

美軍在格陵蘭留下汙染卻無需清理，源自1951年美國與丹麥簽署的防禦協議。協議第11條明文規定，美方使用完畢後歸還的土地，「不必恢復成原本的狀態」。多數美軍基地因此匆促棄置，只將數千噸有害物質拋在腦後。

美國原本並非全無承諾，1991年，雙方曾另簽協議，承諾清除軍事設施留下的有害物質，但這項承諾後來不了了之。

一名五角大廈發言人甚至主張，當年是為了防衛「自由世界」才建置基地，其他盟國理當挑起善後工作分攤成本。

美方2002年協商皮圖菲克（Pituffik）周邊的敦達斯（Dundas）地區歸還事宜時，拒絕清理，理由是一旦同意，就等於必須在全球其他美軍基地比照辦理。

格陵蘭2017年一度就此，向聯合國人權理事會提出申訴，聯合國特別報告員其後認定，丹麥必須清除格陵蘭境內所有軍事廢棄物。丹麥政府2018年決定6年內編列1億8000萬丹麥克朗（約新台幣8億8000萬元）預算，自行清理部分美軍舊址。

美軍發言人近期曾明確表示，希望重返納沙斯瓦哥與康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）這兩處基地。「政治報」向美國國防部提出採訪需求，截稿前卻未獲回應。

精華 FAQ

  • 報導指出，美軍在格陵蘭多處舊基地遺留逾10萬個鏽蝕油桶、40萬公升柴油、石綿、PCB與鉛鎘等重金屬，另有2,400萬公升低放射性廢水埋在冰層下，至今未清除。

  • 因為美軍多年來未妥善清理舊址污染，甚至連石綿碎片與油汙都留在當地，居民認為在善後未完成前又要擴大部署，等於再次忽視格陵蘭人的權益與生活安全。

  • 1951年防禦協議曾讓美方歸還土地時不必恢復原狀，導致清理責任長期模糊；但聯合國特別報告員後來認定丹麥必須清除軍事廢棄物，丹麥也已編列預算自行處理部分基地。

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