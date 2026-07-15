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美欲炸伊朗鎬山核設施 專家：深610公尺 最強炸彈難穿透

編譯中心／綜合14日電
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文章重點整理：

  • 重點一：川普稱美國可能很快攻擊伊朗鎬山核設施。
  • 重點二：專家指設施深埋610公尺，現有炸彈難穿透。
  • 重點三：美伊仍有談判可能，但雙方對抗與升高風險加劇。

美國總統川普13日表示，美國可能很快就會攻擊伊朗的「鎬山」（Pickaxe Mountain），並警告說華府將持續重擊伊朗。

中央社綜合路透、法新社以及國會山莊報報導，川普在接受「修伊特秀」（Hugh Hewitt Show）專訪時說：「我們準備摧毀鎬山。請告訴伊朗人做好準備。」

他表示：「我們正密切監控鎬山，目前那裡沒有任何活動。他們在核武發展上進展不順。每次我們聽到相關消息，就會對其予以打擊，所以他們不願談論這件事。但我們可能很快會對鎬山採取行動。」

鎬山位於納坦茲（Natanz）附近，是一處深埋地下的核設施。西方情報單位懷疑伊朗正在當地興建未申報的濃縮鈾設施；專家評估指出，該設施位於花崗岩層下方，埋藏深度最深可達2000英尺（約610公尺），美國現有最強大的碉堡剋星炸彈恐難以穿透。

另一方面，川普13日稍早也表示，美國將恢復封鎖伊朗在波斯灣的海運，並保證荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）保持開放，但前提是將收取費用。

他在「修伊特秀」中說：「今晚我們會對他們發動猛烈攻擊，明天也會繼續打擊他們。他們根本無力反擊。」

儘管各種跡象顯示前景黯淡，川普13日仍表示，美方依舊有可能與伊朗達成終結中東戰爭的協議。

川普在白宮橢圓辦公室對記者表示：「是的，我認為有協議的可能。」他說：「我們兩天前與他們接觸，結果他們說『哦，我們不能簽這個協議，我們必須進一步協商。』」

然而，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）稍早表示，作為雙方談判基礎、並促成美國解除封鎖的6月諒解備忘錄正處於「危機」狀態。

貝卡伊表示，如果美方不遵守協議，伊朗也將無視其承諾。但他補充，德黑蘭正持續與卡達、巴基斯坦及阿曼的調解人進行會談，以避免局勢進一步升級。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）副研究員塞福（Bader Al-Saif）則認為，升高攻擊只會使達成永久協議的時間往後推遲。

他說：「雙方都想以自己的條件打破僵局，但愈來愈難以實現，因此才會重回對抗並擴大攻擊規模。」

精華 FAQ

  • 川普表示，美國可能很快就會對位於納坦茲附近的鎬山核設施採取行動，並稱美方正密切監控那裡，警告伊朗要做好準備。

  • 報導引述專家評估指出，鎬山位於花崗岩層下方，最深可達2000英尺、約610公尺，深埋程度恐讓美國現有最強的碉堡剋星炸彈也難以穿透。

  • 川普仍稱有達成協議的可能，但伊朗外交部指出6月諒解備忘錄已陷入危機；雙方一邊透過調解人接觸，一邊持續升高攻擊與對抗。

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