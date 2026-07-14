我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

紐約市犯罪率屢創新低數據喜人 真實情況並非如此樂觀

委內瑞拉強震已過近3週 死亡人數破4700

中央社／卡拉卡斯14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據今天公布的官方數據，南美洲國家委內瑞拉近3週前遭遇的強烈地震，累計死亡人數已超過4700人，受傷人數則將近1萬7000人。

法新社報導，委內瑞拉在6月24日遭到規模7.2和7.5強震相隔不到1分鐘襲擊，靠海的拉圭拉州（La Guaira）遭受重創。

根據委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天在通訊軟體Telegram公布的最新統計，這場災難已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，傷者大多已出院。

聯合國（UN）估計，委內瑞拉強震後，約有5萬人下落不明。地震造成數百棟建築物倒塌，許多人受困瓦礫堆下。

精華 FAQ

  • 根據國會議長羅德里格斯公布的最新統計，這場地震已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，其中多數傷者已經出院接受後續照護。

  • 地震發生在6月24日，兩次強震相隔不到1分鐘，規模分別為7.2與7.5，對靠海的拉圭拉州造成嚴重破壞與大量傷亡。

  • 聯合國估計，委內瑞拉強震後約有5萬人下落不明。由於數百棟建築倒塌，許多人可能仍受困在瓦礫堆下，搜救壓力相當大。

地震 委內瑞拉

上一則

專家之眼／AI部長上任：阿爾巴尼亞的創新？

延伸閱讀

委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地

委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地
委內瑞拉強震後兩周 首都附近機場拚恢復商業航班

委內瑞拉強震後兩周 首都附近機場拚恢復商業航班
委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋
委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

熱門新聞

國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣
小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影