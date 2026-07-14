委內瑞拉強震已過近3週 死亡人數破4700
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根據今天公布的官方數據，南美洲國家委內瑞拉近3週前遭遇的強烈地震，累計死亡人數已超過4700人，受傷人數則將近1萬7000人。
法新社報導，委內瑞拉在6月24日遭到規模7.2和7.5強震相隔不到1分鐘襲擊，靠海的拉圭拉州（La Guaira）遭受重創。
根據委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天在通訊軟體Telegram公布的最新統計，這場災難已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，傷者大多已出院。
聯合國（UN）估計，委內瑞拉強震後，約有5萬人下落不明。地震造成數百棟建築物倒塌，許多人受困瓦礫堆下。
根據國會議長羅德里格斯公布的最新統計，這場地震已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，其中多數傷者已經出院接受後續照護。 地震發生在6月24日，兩次強震相隔不到1分鐘，規模分別為7.2與7.5，對靠海的拉圭拉州造成嚴重破壞與大量傷亡。 聯合國估計，委內瑞拉強震後約有5萬人下落不明。由於數百棟建築倒塌，許多人可能仍受困在瓦礫堆下，搜救壓力相當大。
精華 FAQ
根據國會議長羅德里格斯公布的最新統計，這場地震已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，其中多數傷者已經出院接受後續照護。
地震發生在6月24日，兩次強震相隔不到1分鐘，規模分別為7.2與7.5，對靠海的拉圭拉州造成嚴重破壞與大量傷亡。
聯合國估計，委內瑞拉強震後約有5萬人下落不明。由於數百棟建築倒塌，許多人可能仍受困在瓦礫堆下，搜救壓力相當大。
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