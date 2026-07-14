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歐洲9國+烏克蘭組反彈道飛彈聯盟 俄批「戰爭販子聯盟」

編譯中心／綜合13日電
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德國總理梅爾茨(左起)、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏和英國首相施凱爾，13...
德國總理梅爾茨(左起)、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏和英國首相施凱爾，13日在巴黎宣布，歐洲九國與烏克蘭將組建「反彈道飛彈聯盟」，為歐洲建立共享的彈道導彈防禦能力。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲9國與烏克蘭宣布成立反彈道飛彈防禦聯盟。
  • 重點二：聯盟將借鏡烏克蘭經驗，建共享整合式飛彈防禦架構。
  • 重點三：俄羅斯批評峰會為戰爭販子聯盟，警告將加倍報復。

九個歐洲國家和烏克蘭13日在巴黎宣布，他們將組建一個聯盟，為歐洲建立共享的彈道導彈防禦能力，並借鑒烏克蘭四年多來對抗俄羅斯侵略的經驗。

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尋求24位領袖協助發展對抗俄羅斯飛彈攻擊的措施。俄軍飛彈屢次重創烏克蘭，也讓歐洲其他國家慎防俄羅斯在歐洲大陸擴大野心。

澤倫斯基與丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典和英國的領袖說，他們意識到「彈道飛彈構成的威脅日益升高」。彈道飛彈比巡弋飛彈或無人機更難攔截。

聲明說：「我們認為保護歐洲需要一套全面解決方案，以整合式飛彈防禦架構嚇阻並消除未來飛彈威脅。我們重視烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略戰爭中積累的獨特經驗。」

聲明未提及建立防禦系統的時程，僅表示其他國家仍可加入這項計畫。

美國之音報導，這一消息是在巴黎舉行的更廣泛的「自願聯盟」峰會開幕時宣布的。這個聯盟由法國和英國於2025年2月發起，由37個國家組成，以向烏克蘭提供軍事支持。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布與烏克蘭達成一系列重要的雙邊協議。烏克蘭訂購了16架陣風戰鬥機，馬克宏說，這些戰鬥機將於2028-2029年在烏克蘭領空使用。烏克蘭還將採購新型法義聯合研製的SAMP/T下一代防空導彈系統。

美國沒有正式加入「自願聯盟」，並已經排除派遣地面部隊的可能性。美國總統川普（Donald Trump）上星期在安卡拉舉行的北約峰會上與澤倫斯基會晤，表示華盛頓將努力為烏克蘭提供安全保障，並宣布美國將向烏克蘭頒發製造愛國者防空導彈系統的許可證。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）說，英國另行宣布將加入歐盟1020億美元的貸款計畫，以滿足烏克蘭到2026年和2027年的國防和預算需求，使用有資格競標這項貸款資助合同的英國公司。

俄羅斯反對這次峰會。克里姆林宮發言人稱其為「戰爭販子聯盟」。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）誓言要對烏克蘭遠程襲擊俄羅斯能源基礎設施進行報復。普亭在與親克里姆林宮活動人士的一次會議上說，「無論他們試圖襲擊俄羅斯領土的任何地方，我們都會以牙還牙，但我們的打擊力度要大幾倍。」

巴黎峰會召開之際，俄烏雙方的攻擊都在升級。俄羅斯近幾個星期加劇對烏克蘭城市的導彈和無人機襲擊，導致基輔、哈爾科夫、敖德薩等城市平民喪生。烏克蘭隨即擴大對俄羅斯煉油廠、油庫、油輪和出口碼頭的遠程無人機襲擊行動，導致俄羅斯90%以上的地區出現燃料短缺，並促使莫斯科禁止柴油出口。

烏克蘭與九個國家13日宣布將組成聯盟，以保護歐洲免受彈道飛彈威脅，並借鑒烏克蘭四...
烏克蘭與九個國家13日宣布將組成聯盟，以保護歐洲免受彈道飛彈威脅，並借鑒烏克蘭四年多來對抗俄羅斯侵略的經驗。(美聯社)

精華 FAQ

  • 參與國包括丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、英國與烏克蘭，共10方在巴黎宣布合作，目標是建立共享的彈道導彈防禦能力。

  • 聯盟旨在因應日益升高的彈道飛彈威脅，建立整合式防禦架構，以提升歐洲攔截能力，並把烏克蘭多年對抗俄羅斯飛彈攻擊的經驗納入規劃。

  • 克里姆林宮將峰會稱為「戰爭販子聯盟」，普亭則警告，若烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源基礎設施，俄方將以更大幾倍的力度進行報復。

烏克蘭 彈道飛彈 俄羅斯

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