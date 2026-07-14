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熱浪襲歐 1周破萬人死 日本每年因高溫損失工時28億小時

編譯中心／綜合13日電
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遊客在法國南部海灘消暑解熱。(歐新社)
遊客在法國南部海灘消暑解熱。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲6月熱浪造成一周逾萬宗超額死亡，長者受害最嚴重。
  • 重點二：英格蘭威爾斯5至6月已估算2700人死於高溫相關疾病。
  • 重點三：日本每年因高溫損失逾28億工時，企業正調整避暑工時。

歐洲衛生部門的官方數據顯示，6月下旬熱浪席捲歐洲大陸，造成一周內出現逾萬宗超額死亡，逾9000名死者為65歲以上人士。極端高溫可引發中暑，或加劇心血管和呼吸系統疾病導致死亡，長者是在高溫天氣下最脆弱的群體之一。

大公報綜合路透、法新社報導，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）及世界衛生組織支持的歐洲死亡率監測網絡（EuroMOMO）公布上述超額死亡監測情況，數據來自歐洲27國，時間為6月22日至28日，法國、西班牙、英國等國當時處於熱浪高峰。

不過，各國具體超額死亡數字尚未對外公開。該機構表示，法國和比利時的超額死亡人數「非常高」。

比利時國家公共衛生研究院數據顯示，當地的超額死亡數字創下2000年以來的紀錄。EuroMOMO主管韋斯特加德表示，除了極端高溫以外，難以解釋造成如此高超額死亡的原因。

英國氣象局和倫敦衛生與熱帶醫學院等機構13日合作發表一份報告，指出5月至6月的熱浪中，英格蘭和威爾斯地區已有2700人死於高溫相關的疾病。該研究估算，6月18日至28日極端高溫期間，這兩個地區就有接近2200人喪命。

另外，日本的夏季熱帶化，迫使企業重新思考工作模式。全日本因高溫造成的工作時間損失，每年已超過28億小時。

日經亞洲報導，隨著熱傷害病例持續增加，如何調整工作模式、降低高溫對勞工的影響，已成為日本面臨的重要課題。在大阪府堺市一處醫院工地，約100名工人每完成一個階段工作，就會前往休息室，利用移動式冷氣降溫並享用剉冰，在高溫高濕環境工作後稍事休息。

負責該工程的鴻池組已在工地啟動避暑計畫，希望減少極端高溫下的工作時間，同時維持整體工時不變。具體作法是在7月至9月期間，每月讓工人連休九天，並從氣溫通常較低的10月起安排兩個周六工作日，以補足工時。

氣候變遷造成的生產力下降正成為一項經濟成本。英國權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）領導的國際研究將勞動強度及勞工人數納入考量後發現，極端高溫與各產業工作效率下降存在關聯。

研究顯示，2024年日本每名勞工因高溫損失約43個潛在工時，相當於超過5個工作日。全日本勞動人口合計損失28億9082萬工時，是2010年代平均14億2771萬工時的2倍。

面對高溫威脅，各國陸續加強因應措施。卡達自2021年起規定，夏季上午10時至下午3時30分禁止戶外工作；當「綜合溫度熱指數」超過特定標準時，無論時間為何均禁止戶外作業。

西班牙2023年開始針對高溫戶外工作制定規範；南韓則自2025年起，依據實際體感溫度強制要求雇主安排休息時間。

熱浪席捲歐洲，德國近日多地氣溫飆破攝氏40度。柏林尼古萊區（Nikolaivie...
熱浪席捲歐洲，德國近日多地氣溫飆破攝氏40度。柏林尼古萊區（Nikolaiviertel）廣場上，民眾聚集在樹蔭下避暑。(中央社)

精華 FAQ

  • 官方監測顯示，6月22日至28日歐洲27國出現逾萬宗超額死亡，其中逾9000名死者為65歲以上人士，顯示高溫對長者與慢性病患者的威脅特別大。

  • 英國氣象局等機構指出，5月至6月熱浪期間，英格蘭和威爾斯已有2700人死於高溫相關疾病；其中6月18日至28日極端高溫時段，估計就有接近2200人喪命。

  • 日本企業開始調整工作模式，例如大阪一處工地讓工人分段休息、使用移動式冷氣降溫，並在夏季安排連休、再以較涼爽月份補工時，盼兼顧安全與進度。

日本 熱浪 世界衛生組織

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