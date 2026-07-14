逃生門疑遭鎖…曼谷酒吧惡火至少32人死73傷 1主因致命

泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少32人死亡。事發時，店門口竄出巨大火舌，民眾試圖撲滅大火。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曼谷恰圖恰區熱門酒吧深夜大火，造成32死、73傷，25人命危。

曼谷恰圖恰區熱門酒吧深夜大火，造成32死、73傷，25人命危。 重點二： 火勢從舞台附近迅速延燒，濃煙疑為主要致命原因，許多人迷失方向。

火勢從舞台附近迅速延燒，濃煙疑為主要致命原因，許多人迷失方向。 重點三：當局懷疑逃生門與消防管理有疏失，正查電線短路與易燃裝修。

泰國 首都曼谷北部恰圖恰區一家熱門酒吧12日深夜發生大火，造成32人死亡、73人受傷，其中25人命危。火勢據報從舞台附近竄起後，沿著天花板迅速蔓延，濃煙很快吞噬室內空間。多數罹難者被發現在場地後方廁所內，另有多人倒在消防出口附近，事件再度引發外界質疑逃生門遭鎖，並呼籲泰國政府加強娛樂場所的消防管理。

綜合外電報導，曼谷市長表示，現場勘查顯示酒吧天花板全部燒毀，但地面的塑膠座椅基本沒有受損，初步推測真正致命的是迅速擴散的大量有毒煙霧，許多人在漆黑的酒吧中迷失方向。

失火地點是拉拋路上的「拉拋啤酒屋」（Rong Beer Na Lat Phrao）。火警約在12日晚間11時57分發生，當時店內約有300名顧客。社群影片顯示，酒吧先冒出滾滾濃煙，隨後猛烈火舌從入口噴向街道，顧客尖叫逃生，部分人上衣已著火。消防人員接獲通報後五分鐘內抵達，但整個場所已陷火海，高溫、濃煙及四處散落桌椅都增加搜救難度。

12日深夜，泰國曼谷恰圖恰區拉拋路附近一家酒吧發生火災。13日凌晨，救援人員在火災現場工作。（新華社）

英國天空新聞報導，倖存者回憶當下驚魂說，他們最初是聞到一股燒焦味，濃煙從舞台附近竄出，隨後傳出爆炸聲，濃煙迅速瀰漫酒吧，還說自己差點逃不出去。一名泰國女子蘇坎雅（Sukanya Wongwongwai）在酒吧外尋找失蹤的朋友，聽見倖存者的說法。她向路透轉述那位倖存者的說法，說：「我的朋友當時正在台上唱歌。他說他們起初聞到一股燒焦味，不久後發現天花板朝火。有人被天花板掉落的碎片砸傷。因為天花板似乎是隔音泡棉做的。」

火災當下在舞台上唱歌的一名歌手失去了自己的朋友。他告訴泰叻報（Thairath）：「煙霧是從鍵盤手頭頂上方的斷路器區域竄出。鍵盤手當時要我們快逃。然後酒吧就停電了，充斥著濃煙。事件發生當下，我有位同為歌手的朋友大概是在場地中央。我當時在舞台，差點逃不出來。因為爆炸發生時，我被衝擊波震飛。我的後腦勺和手臂都被燒傷，而我們有位當鼓手的朋友也因為沒有及時逃出而被燒傷。爆炸發生後，人們倒在地上哭喊求救。現場非常熱。被燒傷的朋友躺在門口哭泣，一切發生得太快。」

泰國總理阿努廷13日清晨勘查現場後指出，場內消防出口標示不清楚，大多數罹難者都逃往建築後方，最後困在廁所。曼谷市長查察表示，火勢沿天花板裝飾朝前門延燒，迫使顧客湧向場地後方。部分人可能因濃煙遮蔽視線而迷失方向，誤闖沒有出口的廁所。塑膠裝飾燃燒產生的有毒濃煙，被認為是主要死因。

起火原因仍待釐清。曼谷防災減災部門初步研判，可能是天花板空調電線短路；但現場樂手供稱，舞台附近的斷路器先冒煙，隨後停電並發生爆炸，火勢才迅速擴大。警方已把是否涉及疏失列為調查重點，包括緊急出口遭桌椅或其他物品堵塞、電線超載，以及裝修時使用易燃隔音材料等問題。

泰國曼谷一家酒吧發生致命火災後，罹難者家屬在警察醫院太平間領取遺體時悲痛不已。(路透)