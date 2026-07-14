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歐盟擬限13歲以下接觸社群 須由成人監督限時使用

編譯中心／綜合13日電
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歐盟擬在各國境內採取限制幼童使用社群媒體的措施。依專家建議，13歲以下兒童須在成...
歐盟擬在各國境內採取限制幼童使用社群媒體的措施。依專家建議，13歲以下兒童須在成人監督下限時使用。(路透)

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日表示，歐盟擬在各國境內採取限制幼童使用社群媒體的措施。依專家建議，13歲以下兒童須在成人監督下限時使用。

路透報導，范德賴恩公布一份由兩名專家撰寫的建議報告，提議對兒童的社群媒體使用採取分級管理，13歲以下兒童僅能在父母、照顧者及教師監督下，於有限時間內使用社群媒體。隨著青少年年齡增長，相關限制將逐步放寬。

范德賴恩在布魯塞爾告訴記者：「我們顯然需要針對平台採取與年齡相符的限制措施。如今問題已不是兒童是否會在網路上面臨危險，而是我們能採取哪些措施，來給予兒童一個更安全的網路初始環境。」

此外，范德賴恩還指出，她可能會採納專家建議，歐盟執委會將在暑假後提出具體方案。預計她會在9月年度歐盟盟情咨文中宣布相關計畫。

澳洲、英國、中國、印度及美國等國已經實施社群媒體禁令，或正考慮採取相關措施，管制對象主要針對TikTok、Alphabet旗下YouTube、以及Meta旗下Instagram與臉書（Facebook）等平台。

歐盟 社群媒體 YouTube

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