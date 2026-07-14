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印尼肅貪檢察官涉貪74公斤金條 警方搜出千萬現金

編譯中心／綜合13日電
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印尼警方日前針對雅加達及周邊地區至少12處地點展開突擊搜索，在其前特種犯罪助理總檢察長費布里（Febrie Adriansyah）位於茂物（Bogor）的私人住宅中，起獲高達74公斤的金條、476萬7300美元及1408萬3800新元（約1088萬美元）現金。

綜合媒體報導，印尼最高檢察署（AGO）發言人阿囊（Anang Supriatna）證實，費布里已於本月11日遞交辭呈並獲准，官方稱此舉是為展現維護執法誠信與中立的承諾，但費布里在請辭隔日即正式淪為涉貪嫌疑人。

除了茂物住宅，警方另在南雅加達一處名為de'Clan Signature Cipete的地點，查扣313萬新元（約241萬美元）與88萬9965美元現金，兩地合計查獲約580萬美元與1720萬新元（約1328萬美元）現鈔。目前印尼警方已會同美國聯邦調查局（FBI）、印尼中央銀行、美國及新加坡駐印尼大使館，對這批查扣的美元、新元現鈔及金條展開真偽與重量鑑定。

警方指出，相關調查涉及PT PLN煤炭採購弊案、PT Asabri及PT Jiwasraya貪腐案，以及PT CBS對PT KNI債務清償過程中的洗錢疑雲。儘管費布里在請辭前一天曾對媒體否認資產與貪腐有關，並強調財產來源清楚可查，但印尼移民總局已應警方要求，正式對費布里發出出境禁令以配合調查。

精華 FAQ

  • 警方在費布里位於茂物的住處查獲74公斤金條、476萬7300美元及1408萬3800新元現金，另在南雅加達地點也扣得大量美元與新元現鈔，總額相當驚人。

  • 他雖於本月11日遞交辭呈並獲准，但隔日即被正式列為涉貪嫌疑人。警方認為其財產來源與多起貪腐、洗錢疑雲有關，仍需進一步追查。

  • 調查涉及PT PLN煤炭採購弊案、PT Asabri與PT Jiwasraya貪腐案，以及PT CBS對PT KNI債務清償的洗錢疑雲；警方也已會同FBI、央行及外館鑑定扣押物，並對費布里發布出境禁令。

FBI 印尼

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