逆向擴建煤電 中國、印度較少開機 僅美大增燃煤發電

95%全球燃煤發電裝置新增容量來自中國和印度；圖為印度的托倫特燃煤發電廠。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球2025年燃煤裝置容量增加3.5%，但發電量反降0.6%

全球2025年燃煤裝置容量增加3.5%，但發電量反降0.6% 重點二： 中國與印度貢獻95%新增煤電容量，卻因再生能源成長而少開機。

中國與印度貢獻95%新增煤電容量，卻因再生能源成長而少開機。 重點三：美國煤電年增逾80TWh，退役延後與政策偏袒使煤炭回潮。

最新分析報告顯示，2025年全球新建並啟用更多燃煤發電容量，實際燃煤發電量卻下降，也就是蓋更多燃煤電廠卻較少開機。在主要經濟體中，只有美國大幅提高燃煤發電量。

煤炭是造成全球暖化溫室氣體排放的重要來源之一，因此逐步淘汰燃煤發電被視為控制氣候變遷 的關鍵措施。隨著再生能源成本持續下降且供應更加充足，太陽能與風力發電如今已能在世界許多地區滿足不斷增長的用電需求。

總部位於舊金山 的非政府組織「全球能源監測（GEM）」最新發布的報告顯示，2025年全球燃煤發電量比前一年下降0.6%。儘管實際發電量減少，全球燃煤發電裝置容量，也就是已上線並投入商業運轉的燃煤發電最大總量，卻增加了3.5%。

GEM指出，其中高達95%的新增容量來自中國和印度 。

中國的燃煤發電容量去年增加6%，但由於再生能源裝機量大幅成長，燃煤發電量反而下降1.2%%。印度情況也類似，雖然燃煤發電容量增加近4%，但實際燃煤發電量卻下降近3%。也就是說，蓋更多燃煤電廠，卻較少開機。

GEM全球燃煤電廠追蹤計畫負責人克莉絲汀．席瑞爾表示：「在中國和印度，推動煤電開發最積極的省份和邦，多半就是主要產煤區。這些地區具有強烈的產業誘因，持續興建燃煤電廠。」

綠能不穩 中國備煤電

中國是全球最大的溫室氣體排放國，印度則排名第三，僅次於美國。

北京政府將煤炭視為再生能源供電不穩定時的重要備援來源，尤其是在數年前經歷電力短缺之後。

至於全球人口最多的印度，則高度依賴煤炭來滿足快速成長的電力需求。

然而，煤炭持續存在的原因不只是能源政策，也與基礎設施限制有關。

基建限制 印度仍仰賴煤電

雖然非化石燃料已占印度總裝機容量的50%，但受到電網及其他基礎設施問題影響，目前印度約四分之三電力仍來自煤炭。

報告指出，全球煤電機組退役速度在去年也有所放緩。原本計畫關閉的燃煤機組中，將近70%最終未如期退役，而是繼續運轉。

俄烏戰爭 歐洲釀能源危機

在歐洲，這些延後退役的決策，主要與2022至2023年間俄羅斯入侵烏克蘭所引發的能源危機有關。

2月底美國和以色列空襲伊朗，引發新一輪能源危機，也使部分國家重新轉向煤炭，重新啟用閒置機組或延後煤電退役。

需求增加 美國政策也鼓勵

在美國，煤電延役則主要與政府政策有關。席瑞爾表示：「美國燃煤發電量年增超過80太瓦時（TWh），這個增幅之大，其他任何國家都無法相比。」

她說：「這波增長不只是電力需求增加，而是反映出一種積極鼓勵煤電發展的政策。」

中國今年前幾個月燃煤發電量上升，部分原因是風力發電和核能發電量不如預期。

然而，總部設在赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」創辦人糜偉認為：「煤電供給過剩，以及政策上對煤電的偏袒，才是更重要的因素。」

他表示：「雖然5月數據顯示中國的燃煤發電量可能再次下降，但煤電產能過剩以及電網制度對煤電的根深蒂固偏好，依然存在。」