飛機起降受阻…東京羽田機場跑道驚見20公分坑洞 緊急關閉至下午6時
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日本TBS新聞報導，日本東京羽田機場在當地時間13日下午3時30分左右，在C跑道上發現寬20公分、深度5公分的坑洞。坑洞產生的原因尚不明，羽田機場已緊急關閉跑道進行修復，預計關閉至當地時間下午6時。部分航班也因跑道關閉而受影響。
機場事務所指出，他們是在距離C跑道中心線約4.5公尺處發現這個坑洞。目前其他班機起降已分流至其他跑道，但仍導致部分航班延誤。
日本TBS新聞指出，13日下午3時30分左右，羽田機場C跑道發現一處寬20公分、深5公分的坑洞，位置距離跑道中心線約4.5公尺。 由於跑道上出現坑洞，機場需要立即進行修復以確保飛安，因此緊急關閉C跑道；官方預計封閉到當地時間下午6時為止。 目前其他班機起降已分流至其他跑道，維持機場基本運作，但因跑道使用受限，仍有部分航班受到影響並出現延誤情況。
精華 FAQ
日本TBS新聞指出，13日下午3時30分左右，羽田機場C跑道發現一處寬20公分、深5公分的坑洞，位置距離跑道中心線約4.5公尺。
由於跑道上出現坑洞，機場需要立即進行修復以確保飛安，因此緊急關閉C跑道；官方預計封閉到當地時間下午6時為止。
目前其他班機起降已分流至其他跑道，維持機場基本運作，但因跑道使用受限，仍有部分航班受到影響並出現延誤情況。
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