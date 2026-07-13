飛機起降受阻…東京羽田機場跑道驚見20公分坑洞 緊急關閉至下午6時

日本東京羽田機場。（路透）

日本 TBS新聞報導，日本東京羽田機場在當地時間13日下午3時30分左右，在C跑道上發現寬20公分、深度5公分的坑洞。坑洞產生的原因尚不明，羽田機場已緊急關閉跑道進行修復，預計關閉至當地時間下午6時。部分航班也因跑道關閉而受影響。

機場事務所指出，他們是在距離C跑道中心線約4.5公尺處發現這個坑洞。目前其他班機起降已分流至其他跑道，但仍導致部分航班延誤。