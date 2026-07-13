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東京淪俄諜樂園 俄航辦事處成敏感零件、技術採購掩護平台

編譯盧思綸／綜合12日電
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東京地標東京鐵塔。（路透）
東京地標東京鐵塔。（路透）

紐約時報12日調查報導披露，俄羅斯利用日本間諜法規薄弱、情報體系受限及科技產業發達等條件，將日本變為其攫取軍事技術的間諜樂園。俄國軍情人員以俄羅斯航空的東京辦事處當掩護，採購或竊取日本科技設備與零件，再經第三國轉運俄國；而此一情報巢穴就在日本當局眼皮子底下，距日本警察廳總部只需走十分鐘。

基輔估計，俄國九成飛彈和無人機含有日本零件。基輔去年至少16次致函日本外務省予以關切，日本政府雖公開挺烏，但面對烏克蘭及西方盟友接連示警，採取實際作為的速度依然緩慢。

紐時透過政府機密文件和企業紀錄，並訪問三大洲數十位情報與政府官員，包括西方國家五個情報機構的現任及前官員，披露俄國2022年2月入侵烏克蘭後，在西方驅逐數百名俄國間諜，並封鎖晶片等軍事相關機敏設備出口至俄國下，數十名被驅逐的俄國情報人員遂轉往日本活動。

負責此一東京行動是俄國軍情局（GRU）鮮少曝光的「第20總局」，成員以外交人員或商人身分當掩護，負責購入或竊取可應用在俄烏戰場的技術，再走私回俄國。

西方情報官員指，該總局負責人是49歲的菲利琴科夫。他前年2月赴日，以俄航員工身分當掩護。他過去就曾派駐日本，熟悉當地產業及物流網。他掌管該總局後，就積極接觸將貨物從日本運往俄國的物流業者，讓俄國能以假造的名義採購機敏技術。

俄航雖實際上已在日本暫停營運，但其合作的物流商仍持續活動。日本物流業者Proco Air自稱「日俄橋梁」，透過斯里蘭卡和烏茲別克等俄航仍可飛航的國家轉運貨物，再運往俄國。

運輸紀錄顯示，日本是這類機敏軍民兩用技術的全球最大出口國。走私客不必將相關設備直送俄國，只需先運至願轉售的第三國；日本機敏技術的最大出口地是越南，越南也是向俄國出口機敏技術最多的國家。

烏克蘭多次在俄軍飛彈殘骸中發現日本製電子零件，引發外界關注俄羅斯如何透過海外採購...
烏克蘭多次在俄軍飛彈殘骸中發現日本製電子零件，引發外界關注俄羅斯如何透過海外採購網規避出口管制。烏克蘭空軍擊落的俄軍Kh-101空射巡弋飛彈殘骸。 （路透）

精華 FAQ

  • 報導稱俄國軍情人員以俄航東京辦事處作掩護，透過物流商採購或竊取日本科技設備，再經第三國轉運回俄國，利用日本反間諜法規薄弱與產業發達的條件行動。

  • 負責東京行動的是俄軍情局鮮少曝光的第20總局，成員常以外交人員或商人身分掩護。西方情報官員稱其負責人是49歲的菲利琴科夫，他曾以俄航員工身分赴日。

  • 基輔估計俄國9成飛彈和無人機含日本零件，去年至少16次致函日本外務省示警；日本雖公開支持烏克蘭，但在實際採取管制與反制措施上，速度仍被批評偏慢。

日本 俄羅斯 間諜

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