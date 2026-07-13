東京淪俄諜樂園 俄航辦事處成敏感零件、技術採購掩護平台

東京地標東京鐵塔。（路透）

紐約時報12日調查報導披露，俄羅斯 利用日本 反間諜 法規薄弱、情報體系受限及科技產業發達等條件，將日本變為其攫取軍事技術的間諜樂園。俄國軍情人員以俄羅斯航空的東京辦事處當掩護，採購或竊取日本科技設備與零件，再經第三國轉運俄國；而此一情報巢穴就在日本當局眼皮子底下，距日本警察廳總部只需走十分鐘。

基輔估計，俄國九成飛彈和無人機含有日本零件。基輔去年至少16次致函日本外務省予以關切，日本政府雖公開挺烏，但面對烏克蘭及西方盟友接連示警，採取實際作為的速度依然緩慢。

紐時透過政府機密文件和企業紀錄，並訪問三大洲數十位情報與政府官員，包括西方國家五個情報機構的現任及前官員，披露俄國2022年2月入侵烏克蘭後，在西方驅逐數百名俄國間諜，並封鎖晶片等軍事相關機敏設備出口至俄國下，數十名被驅逐的俄國情報人員遂轉往日本活動。

負責此一東京行動是俄國軍情局（GRU）鮮少曝光的「第20總局」，成員以外交人員或商人身分當掩護，負責購入或竊取可應用在俄烏戰場的技術，再走私回俄國。

西方情報官員指，該總局負責人是49歲的菲利琴科夫。他前年2月赴日，以俄航員工身分當掩護。他過去就曾派駐日本，熟悉當地產業及物流網。他掌管該總局後，就積極接觸將貨物從日本運往俄國的物流業者，讓俄國能以假造的名義採購機敏技術。

俄航雖實際上已在日本暫停營運，但其合作的物流商仍持續活動。日本物流業者Proco Air自稱「日俄橋梁」，透過斯里蘭卡和烏茲別克等俄航仍可飛航的國家轉運貨物，再運往俄國。

運輸紀錄顯示，日本是這類機敏軍民兩用技術的全球最大出口國。走私客不必將相關設備直送俄國，只需先運至願轉售的第三國；日本機敏技術的最大出口地是越南，越南也是向俄國出口機敏技術最多的國家。

烏克蘭多次在俄軍飛彈殘骸中發現日本製電子零件，引發外界關注俄羅斯如何透過海外採購網規避出口管制。烏克蘭空軍擊落的俄軍Kh-101空射巡弋飛彈殘骸。 （路透）