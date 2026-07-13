烏克蘭總理就任未滿1年 遭澤倫斯基撤換

今年6月，烏克蘭總統澤倫斯基（右）和烏克蘭總理思維里登科（左）在基輔巡視俄羅斯飛彈和無人機襲擊中受損的聖母升天大教堂。（路透資料照片）

烏克蘭 官員11日指稱，俄羅斯 同日以飛彈、無人機及炸彈攻擊烏克蘭各地，造成8人喪生、數10人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基 同日呼籲國際間採取外交作為，確保烏克蘭更快獲得武器。他12日並透過社媒X發文宣布，已向烏克蘭國會議員提議撤換去年7月就任的總理思維里登科。

11日，烏北的蘇米一處人潮洶湧的地區被兩枚導引滑翔炸彈鎖定，導致5人死亡、30人受傷，一枚炸彈擊中公車站。

同日蘇米一處和俄國接壤的地區，一名踩到爆裂物的男子被炸死。烏克蘭東南部的札波羅熱也被這種炸彈攻擊，釀成10人受傷。濱黑海的烏南港市敖德薩被飛彈攻擊。澤倫斯基11日在X寫道，俄國共發射120多架無人機與12枚飛彈。

烏克蘭也做出還擊。烏軍12日指稱，已徹夜攻擊俄國中部薩馬拉1座煉油廠。烏克蘭無人機部隊指揮部也指稱，其無人機群同日攻擊14艘俄國船舶，其中10艘為油輪，且過去7天，其無人機群共攻擊90艘俄船。

俄國羅斯托夫州長史柳薩12日指稱，一架烏克蘭無人機攻擊一艘駛入亞速-黑海運河的油輪，引發船上失火，所幸沒有人員傷亡。

路透12日報導，烏克蘭近幾月已加大對俄國多座煉油廠及能源基礎設施的攻擊力道，希望藉此減少俄國將油品出口收入，轉化為戰場能量。

至於更換思維里登科，澤倫斯基未詳述原因。傳思維里登科可能轉任駐美大使。根據烏克蘭法律，總理辭職須經國會批准，同時也意味著政府總辭。

澤倫斯基表示，為了「確保新政治戰略的推行」，政府有必要調整，但他未進一步透露細節。

思維里登科於2025年7月出任烏克蘭總理。澤倫斯基並未具體說明她的新職位或接任者，但表示執法機構高層也會有人事異動。

俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，烏北的蘇米地區被兩枚導引滑翔炸彈鎖定，導致五人死亡、30人受傷。圖為救援人員正對一輛受損的車輛進行灌救，現場濃煙冒出。（路透）