熱浪席捲 韓緊急高溫警報 法自由車賽程縮短

首爾12日發布熱帶夜間預警後，人們在盤浦大橋觀看月光彩虹噴泉。（歐新社）

南韓 根據今年甫上路的高溫警報分級制度，首次發布緊急高溫警報。氣象廳呼籲民眾停止戶外活動，並做好降溫措施。此外，法國面臨5月以來第三波熱浪 ，環法自由車賽（Tour de France）破天荒因高溫而縮短賽程。

中央社引述法新社報導，南韓今年引進新版高溫警報制度，以因應日益頻繁的熱浪事件。官員表示，近年南韓熱浪不僅更加持久，強度也持續升高，因此有必要強化應對措施。

根據新制，若已達到熱浪警報標準的地區，預測體感溫度將達攝氏38度或實際氣溫達39度，即使僅維持1天，也可發布「緊急高溫警報」。

韓國氣象廳廳長李美善指出，「這是新制實施以來首度發布緊急高溫警報」，慶尚北道南部的慶山市與浦項市氣溫已達到警報發布標準。

李美善表示，「緊急高溫警報不僅代表天氣非常炎熱，而是表示在這樣的環境下，即使是健康民眾也會面臨嚴重熱傷害、甚至是死亡的顯著升高風險。」

她呼籲，在警報發布期間，從事戶外活動的人員應立即停止活動，並移動至涼爽場所。她也提醒，「請務必確認，包括兒童或寵物在內，沒有人被留在車內。」

另外，法國各地都經歷極端高溫，環法自由車賽主辦單位宣布，12日賽事原定的185.5公里，將因高溫減少30公里，取消丘陵環線一段；這是賽事有史以來首次因高溫縮短賽程。巴黎艾菲爾鐵塔、羅浮宮和奧塞美術館也在周末「提早」於下午4時關閉；塔高324公尺的艾菲爾在旺季通常開放到午夜過後。截至11日，法國本土有1/4地區，包括巴黎大區，都被列為最高等級高溫警報區。