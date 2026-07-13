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多倫多街頭拉丁派對槍響 2死6傷槍手在逃

編譯盧思綸／綜合12日電
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加拿大多倫多11日晚間驚傳街頭槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍...
加拿大多倫多11日晚間驚傳街頭槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。（美聯社）

CNN報導，加拿大多倫多11日晚間驚傳大規模街頭槍擊。警方表示，加拿大規模最大的拉丁文化街頭嘉年華「聖克萊爾莎莎嘉年華」（Salsa on St. Clair）活動期間發生槍擊，造成2人死亡、6人中彈受傷，1名或多名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。

這起槍擊事件發生在多倫多以北一處熱鬧的商業區，周邊餐廳與商店林立。槍手犯案後迅速逃離現場，警方隨即將該區域封鎖，並派出大批警力展開地毯式搜索。警方經過初步調查認為，有兩名槍手互相交火，現場繳獲兩支槍械，目前尚未逮捕任何人。

當時大批民眾在日落後聚集街頭，欣賞音樂、跳舞並慶祝拉丁文化，隨後傳出槍手開火及多人受傷的通報。

事發時約有1.3萬人在現場參加活動。槍擊引發人群恐慌逃跑，擁擠的人流也阻礙了應急人員趕赴現場施救。 

主辦單位表示，聖克萊爾莎莎嘉年華已連續舉辦22年。「聖克萊爾莎莎嘉年華」是多倫多歷史悠久的年度拉丁主題文化活動，為期兩天，內容包括現場音樂、舞蹈表演及文化展演，每年吸引大量民眾和遊客參與。事發時約有1.3萬人在現場參加活動。

多倫多市長鄒至蕙表示，將確保警方動用一切必要資源把肇事者繩之以法，同時徹底清除街頭槍支。加拿大總理卡尼就對事件表示震驚，並為所有遇難者家屬及受影響人士祈禱。

加拿大警方7月11日說，該國最大城市多倫多當晚發生一起槍擊事件，造成2人死亡、6...
加拿大警方7月11日說，該國最大城市多倫多當晚發生一起槍擊事件，造成2人死亡、6人受傷。（新華社）

精華 FAQ

  • 事件發生在「聖克萊爾莎莎嘉年華」期間，該活動是多倫多知名拉丁文化街頭嘉年華。槍擊共造成2人死亡、6人中彈受傷，現場一度陷入混亂。

  • 警方初步調查認為，現場可能有2名槍手互相交火，並已在現場繳獲2支槍械。不過截至目前尚未逮捕任何人，至少1名或多名嫌犯仍在逃。

  • 事發時現場約有1.3萬人參與，槍擊引發民眾恐慌逃散，也阻礙救援。多倫多市長鄒至蕙與加拿大總理卡尼都表示震驚，並承諾全力追兇。

槍擊 加拿大

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