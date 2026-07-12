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泰國曼谷酒吧惡火 27死63傷 多人逃廁所受困亡

編譯盧思綸／即時報導
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泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22...
泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。事後可見店內燒得一片焦黑。(新華社)

法新社報導，泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。火勢迅速沿天花板蔓延，許多顧客在濃煙與混亂中逃往後方廁所，卻因廁所沒有出口而受困身亡，再度引發外界對泰國娛樂場所安全法規及消防管理的疑慮。

失火地點為拉拋納榮啤酒酒吧餐廳（Rong Beer Na Lat Phrao）。大火發生後，火焰從入口猛烈竄出，多名顧客尖叫逃往街上，部分人衣物已經著火。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，火勢蔓延速度極快，一路燒上天花板，濃煙很可能是主要死因。多名罹難者被發現倒在消防出口附近，當局懷疑出口可能遭桌椅或其他障礙物堵塞，目前已針對起火原因及場地是否符合安全規範展開調查。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）前往現場後表示，現場樂手供稱，舞台附近的斷路器先冒出濃煙，接著停電並發生爆炸，火勢隨即快速蔓延。大多數罹難者因驚慌逃向後方，最後躲進沒有出口的廁所。

曼谷防災部門主管蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）表示，消防人員接獲通報後5分鐘內抵達，但當時火勢已席捲整個場所，現場高溫逼人，桌椅更四處阻塞通道，增加搜救難度。大多數罹難者遺體最後在後方廁所內被發現。

法新社記者13日清晨在現場看到，酒吧外放著多個遺體袋，數十名緊急救援人員持續進行搜救與善後。從酒吧內部望去，一排高腳椅仍留在原處，桌上擺著啤酒瓶，表面覆蓋白色粉塵；火災發生數小時後，現場仍瀰漫燒焦塑膠的氣味，酒吧大多數窗戶已被震碎。

45歲機車計程車司機蘇林（Surin Jaiharn）表示，他看到火焰從酒吧大門竄上街道，並協助約5名皮膚遭燒傷起泡的顧客逃生。他用衣物撲滅傷者身上的火，另一名司機則將一名女性傷者抱離現場。

寮國遊客庫提拉特（Kan Kutirat）表示，他當時正在酒吧內喝酒，突然看到舞台附近冒煙，接著聽見許多人尖叫，現場瞬間陷入混亂。他分享的影片顯示，多名顧客衝出酒吧，其中數人上衣著火，大門不斷噴出猛烈火舌。

另有社群影片顯示，廁所內疑似有多具遺體相互疊壓。

根據酒吧臉書專頁資料，這間現場音樂場所設有舞台、兩個吧台及廚房，可容納超過300人，並聲稱設有4個消防出口。不過，當局仍在調查這些出口當時是否能正常使用。

泰國酒吧與夜店的消防安全問題長期備受批評。2022年，東部春武里府Mountain B夜店大火造成25人死亡；2009年，曼谷Santika夜店跨年派對也曾發生火災，造成67人死亡、逾200人受傷。

精華 FAQ

  • 根據報導，這場發生在曼谷酒吧的大火已造成至少27人死亡、63人受傷，其中還有22名傷者情況危急，死傷人數相當嚴重。

  • 火勢沿天花板快速蔓延，現場濃煙瀰漫，許多顧客驚慌逃往後方廁所避難，但該處沒有出口，最後導致多人受困死亡。

  • 當局正釐清起火原因，以及酒吧是否符合安全規範，特別是消防出口是否可用、是否遭桌椅堵塞，並檢視整體娛樂場所消防管理。

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