歐洲熱浪已超過1萬人死亡 高齡族群最脆弱
官方數據顯示，破紀錄熱浪6月下旬席捲西歐的期間，歐洲各國通報超過1萬例超額死亡。
路透報導，根據由歐洲疾病預防管制中心（ECDC）與世界衛生組織（WHO）支持的監測網絡EuroMOMO公布的數據，絕大多數超額死亡病例（逾9000人）為65歲以上族群。
極端高溫會引發中暑或加劇心血管及呼吸道疾病進而致死，其中高齡族群是最脆弱的群體之一。
負責主辦EuroMOMO的丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）主任醫師韋斯特加德（Lasse Vestergaard）說：「在一年的這個時候出現如此高的超額死亡人數很不尋常，這個數字真的很高。」
韋斯特加德還說：「除了極端高溫外，很難用其他原因來解釋如此高的超額死亡率。」
科學家指出，若非人為活動引起的氣候變遷，這場6月下旬的熱浪「幾乎不可能」發生，而氣候變遷正讓熱浪變得更加頻繁且劇烈。
這些數據匯集自歐洲27國死亡統計資料，包含6月22日至28日熱浪在法國、西班牙、英國等國達到巔峰期間，各種原因引起的超額死亡，不僅限於高溫相關的案例。
根據EuroMOMO公布的監測數據，6月下旬熱浪期間，歐洲各國通報超過1萬例超額死亡，反映極端高溫對公共健康造成明顯衝擊。 數據顯示，絕大多數超額死亡病例超過9000人屬於65歲以上族群。專家指出，高齡者更容易因中暑、心血管及呼吸道疾病惡化而喪命。 韋斯特加德表示，如此高的超額死亡率在這個季節非常不尋常，除極端高溫外很難用其他原因解釋；科學家也認為氣候變遷讓熱浪更頻繁且劇烈。
精華 FAQ
根據EuroMOMO公布的監測數據，6月下旬熱浪期間，歐洲各國通報超過1萬例超額死亡，反映極端高溫對公共健康造成明顯衝擊。
數據顯示，絕大多數超額死亡病例超過9000人屬於65歲以上族群。專家指出，高齡者更容易因中暑、心血管及呼吸道疾病惡化而喪命。
韋斯特加德表示，如此高的超額死亡率在這個季節非常不尋常，除極端高溫外很難用其他原因解釋；科學家也認為氣候變遷讓熱浪更頻繁且劇烈。
上一則
美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲
下一則