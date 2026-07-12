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地方政府勞動力短缺 日本總務省考慮引進AI代理

編譯羅方妤／即時報導
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日本總務省已開始考慮引進AI代理，協助面臨勞動力短缺的地方政府。（路透）
日本總務省已開始考慮引進AI代理，協助面臨勞動力短缺的地方政府。（路透）

日本時報報導，日本總務省已開始考慮引進AI代理，協助面臨勞動力短缺的地方政府。

總務省9日召開相關研究小組的首次會議。該小組由相關領域專家及地方政府官員組成，討論哪些業務可交由AI代理處理，及地方政府職員該如何管理這些它們。該小組預計在2026財政年度結束前，提交一分期中報告，並目標在2027年夏季左右發布最終報告。

總務省數據顯示，截至2025年10月，日本已有74%的地方政府某種程度上都有使用AI。然而，儘管用於分類數據、預測，及根據題示詞生成文本和圖像的AI工具已被廣泛使用，但使用AI代理的狀況相當罕見，只有部分機構有進行過試驗。

鑑於這種現況，研究人員將模擬「居民變更地址後，由AI代理處理後續必要行政程序」等案例，並研議地方政府職員如何審查及監控這些任務，避免產生不必要的作業。由於由於在嚴格的控制下，AI代理人預計無法充分發揮其能力，因此小組也將討論給它們一定程度的自主權。

此外，研究小組還將探討如何擴大地方政府現有AI工具的應用範圍，包括在單一任務中搭配使用多種不同的AI工具，並釐清目前面臨的各項挑戰。

精華 FAQ

  • 主要是為了因應地方政府面臨的勞動力短缺問題，期望借助AI代理分擔部分行政作業，提升處理效率，同時減輕基層公務員負擔。

  • 小組將以居民搬遷後的後續行政程序等案例進行模擬，評估哪些步驟可交由AI代理處理，以及職員應如何審查、監控與避免多餘作業。

  • 截至2025年10月，已有74%的地方政府在某種程度上使用AI，但AI代理仍很少見。研究小組也將討論擴大既有AI工具應用，並評估多工具協作與挑戰。

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