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韓國向日葵中心 提供性暴力受害者一站式支援

中央社／首爾12日專電
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由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系...
由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系，各中心有警力進駐，並結合醫療、諮商等協助。圖為首爾向日葵中心。（中央社）

由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系，各中心有警力進駐，並結合醫療、諮商等協助，讓更多被害者鼓起勇氣向外求援。

「向日葵中心」是由性平等家族部、各地方政府、地方警察廳、醫院等一起組成的中心，365天、24小時營運，為性暴力、家庭暴力、性交易被害人等，提供諮詢、醫療、法律、偵查、心理支持等整合性服務，避免受害者反覆向不同機關陳述案情、造成二次傷害。

首爾「向日葵中心」行政所長鄭明信向國內外媒體介紹時表示，「向日葵中心」的看板標語「鼓起勇氣所握住的手，傳遞而來的溫暖。」是由曾經接受幫助的性暴力受害者們，在網站改版時送來的禮物，也是受害者們對「向日葵中心」的心得與評價。

「向日葵中心」於2004年成立，目前全韓國有41處中心正在營運中，是世界上少數連警察都有進駐的性暴力綜合支援中心，也有很多海外相關機構前來參觀。

「向日葵中心」的緊急證據採集有嚴謹SOP，分成11個步驟，包括填寫被害人及相關人員同意書、採集異物、採集被害人身體殘留物、抽血及驗尿等，最後將所有檢體放置於專用容器內，貼上標籤後封存。首爾「向日葵中心」表示，每個月平均會用到25組緊急採證套組。

在使用緊急採證套組後，首爾「向日葵中心」指出，被害人們要服用緊急避孕藥以及預防性抗生素，並指示何時回門診，因為B型肝炎、C型肝炎、梅毒、愛滋病等可能會有潛伏期，因此提供長達6個月的追蹤檢查支援。

設施部分，首爾「向日葵中心」有各式諮商室，包括家庭諮商室、錄影證人訊問室、心理評估室、遊戲治療室等，另外還有婦產科診療室、陳述錄影室、精神科診療室等。

鄭明信強調，「向日葵中心」不僅支援剛受害後的緊急個案，另外特別是未成年被害人、親屬性暴力等嚴重的被害範疇，都會進行中長期支援，「不論年齡、性別，只要是身在韓國的人，且在韓國有受害遭遇，全都會給予支援」。

由於近年住在韓國的外籍人士愈來愈多，鄭明信也提到，外國人會提供一樣的綜合型支援，且因為性暴力犯罪的初期陳述非常重要，還有涉及法律等較困難的範疇，因此中心也會提供多語言的專業翻譯以提供協助。

由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系...
由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系，提供諮詢、醫療、法律、偵查、心理支持等整合性服務。圖為首爾向日葵中心的婦產科診療室。（中央社）

由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系...
由韓國政府各部門一起主導的「向日葵中心」，是全球少見的一站式性暴力被害者支援體系，緊急證據採集有嚴謹SOP，分成11個步驟，其中首爾向日葵中心每月平均會用到25組緊急採證套組。（中央社）

精華 FAQ

  • 向日葵中心整合諮詢、醫療、法律、偵查與心理支持，讓性暴力、家庭暴力及性交易被害人能在同一處完成求助，避免重複陳述造成二次傷害。

  • 中心採證有11個步驟，從同意書、採集異物與體液到封存檢體皆有標準流程；之後還會提供緊急避孕藥、預防性抗生素，以及長達6個月的追蹤檢查。

  • 中心表示，不分年齡與性別，只要在韓國遭遇性暴力都能獲得支援；對外國人也提供同樣的綜合服務，並安排多語言專業翻譯協助法律與陳述程序。

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