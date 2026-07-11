古巴1周停電2次 川普封鎖石油下 哈瓦那僅7%復電
古巴一周之內兩度全國大停電，當局表示，今天正在設法修復全國電網，但美國封鎖造成燃料短缺，修復工程進展緩慢，首都哈瓦那只7%恢復供電。
古巴正面臨數十年來最嚴重的經濟危機，美國總統川普（Donald Trump）今年1月實施燃料封鎖，讓古巴經濟困局雪上加霜；川普的封鎖意在終結古巴長達60年的共產政權。
古巴國家電力公司（UNE）通報，截至今天中午，170萬人口的首都哈瓦那（Havana），僅約7%住戶恢復供電。
電力公司在社群平台X指出：「電力恢復工作，將視情況允許而逐步推動。」
這已是古巴半年內第4次全國性停電，更是自2024年底以來的第9次；全國共有960萬人口受到影響。
古巴6日才發生全國大停電，修復不過兩天，昨天再次癱瘓。
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天於社群媒體發文指出，當前古巴處境「因美國採取種族滅絕式石油封鎖，讓情況變得極為複雜」。
自今年1月以來，華府僅允許一艘俄羅斯油輪於3月進入古巴，運來10萬噸原油，如今這批石油也已用罄。
由於基礎設施老舊，加上燃料短缺，古巴電網時常出現停電狀況。
古巴國家電力公司表示，截至中午，170萬人口的哈瓦那僅約7%住戶恢復供電，且電力恢復將依實際情況逐步推進，顯示修復速度仍相當緩慢。 當局指出，美國封鎖導致燃料短缺，是修復進展緩慢的關鍵原因；再加上電網與基礎設施老舊，使得古巴在停電後難以快速恢復供電。 這已是古巴半年內第4次全國性停電，也是自2024年底以來第9次，全國960萬人受影響，顯示其能源與經濟危機已非常嚴峻。
精華 FAQ
古巴國家電力公司表示，截至中午，170萬人口的哈瓦那僅約7%住戶恢復供電，且電力恢復將依實際情況逐步推進，顯示修復速度仍相當緩慢。
當局指出，美國封鎖導致燃料短缺，是修復進展緩慢的關鍵原因；再加上電網與基礎設施老舊，使得古巴在停電後難以快速恢復供電。
這已是古巴半年內第4次全國性停電，也是自2024年底以來第9次，全國960萬人受影響，顯示其能源與經濟危機已非常嚴峻。
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