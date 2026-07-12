蘋果告OpenAI竊商業機密 掀AI裝置主導權之爭
蘋果10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及其兩名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程期間，竊取商業機密。事實上現有逾400名蘋果前員工任職OpenAI，有人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」。
路透報導，這起訴訟掀起未來AI裝置主導權之爭。分析師認為，OpenAI正研發自有手機或其他裝置，若成功問世，可能使消費者的注意力從蘋果最暢銷的iPhone轉移。另據Axios報導，蘋果現與OpenAI仍維持合作關係，將ChatGPT整合至蘋果產品。
蘋果指控OpenAI硬體主管譚唐（音譯）及電機工程師劉暢（音譯）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，此一關鍵戰略可讓OpenAI直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone手機等其他公司的裝置。
譚唐與劉暢均曾經任職蘋果，之後轉投OpenAI。譚唐在蘋果任職24年，曾參與iPhone、Apple Watch及iPod設計，並和蘋果傳奇設計師艾夫密切合作。離開蘋果後，譚唐加入艾夫創辦的AI裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但蘋果10日並未將艾夫列為被告。
根據訴狀，譚唐曾以電郵將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示還在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶至面試現場，向OpenAI團隊展示與說明。
劉暢則被控使用前同事的工作電腦進入蘋果內部網路，下載數十份機密檔案。劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導如何在複製蘋果機密檔案時，不會被資安團隊找麻煩。
蘋果也指控，OpenAI曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴；例如OpenAI讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，誤導該合作夥伴以為OpenAI已獲蘋果許可。
蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並保存和歸還蘋果資料，與賠償盜用商業機密和違反合約釀成的損失。
但彭博此前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動。雙方前年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果6月公布的新版Siri人工智慧卻採用Google的Gemini技術。
蘋果指控OpenAI在開發競爭性裝置過程中竊取商業機密，並稱兩名員工涉嫌以不當方式取得蘋果內部資訊，要求法院介入制止後續使用與揭露。 因為分析師認為OpenAI若成功推出自有手機或其他裝置，可能直接吸引消費者注意力，削弱蘋果iPhone的市場優勢，進而改變AI硬體的競爭格局。 蘋果要求法院禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並命令保存、歸還相關資料，同時就盜用商業機密與違反合約所造成的損失提出賠償。
精華 FAQ
蘋果指控OpenAI在開發競爭性裝置過程中竊取商業機密，並稱兩名員工涉嫌以不當方式取得蘋果內部資訊，要求法院介入制止後續使用與揭露。
因為分析師認為OpenAI若成功推出自有手機或其他裝置，可能直接吸引消費者注意力，削弱蘋果iPhone的市場優勢，進而改變AI硬體的競爭格局。
蘋果要求法院禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並命令保存、歸還相關資料，同時就盜用商業機密與違反合約所造成的損失提出賠償。
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