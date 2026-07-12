我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

蘋果告OpenAI竊商業機密 掀AI裝置主導權之爭

編譯周辰陽／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普去年九月在白宮宴會廳為科技與商業領袖舉辦私人晚宴，OpenAI執行長...
美國總統川普去年九月在白宮宴會廳為科技與商業領袖舉辦私人晚宴，OpenAI執行長奧特曼（左）與蘋果執行長庫克（右）均受邀出席。（路透）

蘋果10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及其兩名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程期間，竊取商業機密。事實上現有逾400名蘋果前員工任職OpenAI，有人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」。

路透報導，這起訴訟掀起未來AI裝置主導權之爭。分析師認為，OpenAI正研發自有手機或其他裝置，若成功問世，可能使消費者的注意力從蘋果最暢銷的iPhone轉移。另據Axios報導，蘋果現與OpenAI仍維持合作關係，將ChatGPT整合至蘋果產品。

蘋果指控OpenAI硬體主管譚唐（音譯）及電機工程師劉暢（音譯）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，此一關鍵戰略可讓OpenAI直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone手機等其他公司的裝置。

譚唐與劉暢均曾經任職蘋果，之後轉投OpenAI。譚唐在蘋果任職24年，曾參與iPhone、Apple Watch及iPod設計，並和蘋果傳奇設計師艾夫密切合作。離開蘋果後，譚唐加入艾夫創辦的AI裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但蘋果10日並未將艾夫列為被告。

根據訴狀，譚唐曾以電郵將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示還在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶至面試現場，向OpenAI團隊展示與說明。

劉暢則被控使用前同事的工作電腦進入蘋果內部網路，下載數十份機密檔案。劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導如何在複製蘋果機密檔案時，不會被資安團隊找麻煩。

蘋果也指控，OpenAI曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴；例如OpenAI讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，誤導該合作夥伴以為OpenAI已獲蘋果許可。

蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並保存和歸還蘋果資料，與賠償盜用商業機密和違反合約釀成的損失。

但彭博此前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動。雙方前年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果6月公布的新版Siri人工智慧卻採用Google的Gemini技術。

精華 FAQ

  • 蘋果指控OpenAI在開發競爭性裝置過程中竊取商業機密，並稱兩名員工涉嫌以不當方式取得蘋果內部資訊，要求法院介入制止後續使用與揭露。

  • 因為分析師認為OpenAI若成功推出自有手機或其他裝置，可能直接吸引消費者注意力，削弱蘋果iPhone的市場優勢，進而改變AI硬體的競爭格局。

  • 蘋果要求法院禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並命令保存、歸還相關資料，同時就盜用商業機密與違反合約所造成的損失提出賠償。

加州 iPhone OpenAI

上一則

厄多安獲美歐倚重助長威權 國內反對派噤聲

下一則

英國王室破冰 查理三世4年來首見哈利1家4口

延伸閱讀

蘋果怒告OpenAI竊商業機密 挖走逾400名員工還要求帶零件面試

蘋果怒告OpenAI竊商業機密 挖走逾400名員工還要求帶零件面試
2華裔被告 蘋果控OpenAI與前員工竊密 對未來衝擊大

2華裔被告 蘋果控OpenAI與前員工竊密 對未來衝擊大
蘋果控告OpenAI竊商業機密 兩公司合作關係出現裂痕

蘋果控告OpenAI竊商業機密 兩公司合作關係出現裂痕
下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣