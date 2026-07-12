蘋果告OpenAI竊商業機密 掀AI裝置主導權之爭

美國總統川普去年九月在白宮宴會廳為科技與商業領袖舉辦私人晚宴，OpenAI執行長奧特曼（左）與蘋果執行長庫克（右）均受邀出席。（路透）

蘋果10日在加州 北區聯邦地區法院控告OpenAI 及其兩名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程期間，竊取商業機密。事實上現有逾400名蘋果前員工任職OpenAI，有人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」。

路透報導，這起訴訟掀起未來AI裝置主導權之爭。分析師認為，OpenAI正研發自有手機或其他裝置，若成功問世，可能使消費者的注意力從蘋果最暢銷的iPhone 轉移。另據Axios報導，蘋果現與OpenAI仍維持合作關係，將ChatGPT整合至蘋果產品。

蘋果指控OpenAI硬體主管譚唐（音譯）及電機工程師劉暢（音譯）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，此一關鍵戰略可讓OpenAI直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone手機等其他公司的裝置。

譚唐與劉暢均曾經任職蘋果，之後轉投OpenAI。譚唐在蘋果任職24年，曾參與iPhone、Apple Watch及iPod設計，並和蘋果傳奇設計師艾夫密切合作。離開蘋果後，譚唐加入艾夫創辦的AI裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但蘋果10日並未將艾夫列為被告。

根據訴狀，譚唐曾以電郵將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示還在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶至面試現場，向OpenAI團隊展示與說明。

劉暢則被控使用前同事的工作電腦進入蘋果內部網路，下載數十份機密檔案。劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導如何在複製蘋果機密檔案時，不會被資安團隊找麻煩。

蘋果也指控，OpenAI曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴；例如OpenAI讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，誤導該合作夥伴以為OpenAI已獲蘋果許可。

蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並保存和歸還蘋果資料，與賠償盜用商業機密和違反合約釀成的損失。

但彭博此前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動。雙方前年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果6月公布的新版Siri人工智慧卻採用Google的Gemini技術。