我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台

世界盃／開賽10分鐘破門 阿根廷上半場1：0瑞士

熱浪席捲法國 自由車賽程縮短 巴黎鐵塔周末提早打烊

中央社／巴黎11日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月11日環法自由車賽第8賽段，車手從賽道前方疾馳而過，道路兩旁聚集大批觀眾熱情...
7月11日環法自由車賽第8賽段，車手從賽道前方疾馳而過，道路兩旁聚集大批觀眾熱情歡呼加油。（美聯社）

法國面臨5月以來第三波熱浪，全國各地都經歷極端高溫，巴黎艾菲爾鐵塔、羅浮宮和奧塞美術館在週末都提前閉館；環法自由車賽（Tour de France）也破天荒因高溫而縮短賽程。

截至11日，法國本土有1/4地區，包括巴黎大區，都被列為最高等級高溫警報區。

巴黎鐵塔營運單位表示，受高溫預報影響，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）將於週六及週日「特別提早」在下午4時關閉。塔高324公尺的艾菲爾在旺季通常開放到午夜過後。

巴黎兩座著名博物館羅浮宮（Louvre）與奧塞美術館（Musee d'Orsay）也採取相同措施。

全球參觀人數最多的羅浮宮已於9日宣布，週五起至週一，每天提前在下午4時閉館。奧塞美術館則表示，因「極端高溫」自週六至週三，每天下午5時閉館。

環法自由車賽主辦單位則宣布，明天賽事原定的185.5公里，將因高溫減少30公里，取消丘陵環線一段；這是賽事有史以來首次因高溫縮短賽程。

比利時衝刺好手梅利爾（Tim Merlier）對此表示支持，他贏得今天賽段冠軍。他說：「我們已經比賽一星期了，每天氣溫始終超過攝氏35度...大家都在搶水、冰塊和飲料，在（支援）車輛間穿梭拿補給。」

法新社統計，今天共有24個省分由法國氣象局（Meteo-France）發出最高級別警報，其餘本土96個省分中，有59個列為次高的橘色警戒。

法國各地多個城市也因乾旱及火災風險升高，取消國慶日的煙火表演。官方指出，截至目前，野火焚毀的土地面積已是去年同期的兩倍。

精華 FAQ

  • 艾菲爾鐵塔在週六、週日提前至下午4時關閉，羅浮宮自週五至週一每天提早在下午4時閉館，奧塞美術館則自週六至週三每天在下午5時閉館，皆因高溫預報與極端熱浪影響。

  • 主辦單位因高溫將原定185.5公里的賽段縮短30公里，並取消一段丘陵環線。這是環法賽史上第一次因高溫調整賽程，顯示酷熱已直接影響比賽安全與競技條件。

  • 截至11日，法國本土有1/4地區、共24個省分列最高級別警報，另有59個省分為橘色警戒。多地也因乾旱與火災風險取消國慶煙火，且野火焚毀面積已是去年同期兩倍。

熱浪 羅浮宮

上一則

不甩川普最後通牒 伊朗宣布關閉荷莫茲海峽 射飛彈擊中貨船

延伸閱讀

歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人 法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆

歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人 法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆
熱浪燒乾法國最長河 羅亞爾河變沙洲

熱浪燒乾法國最長河 羅亞爾河變沙洲
西歐熱浪東移 法國死亡數「高於正常水準」醫療單位告急

西歐熱浪東移 法國死亡數「高於正常水準」醫療單位告急
西歐創最炎熱6月 熱浪蔓延東歐 3大產業急冒汗

西歐創最炎熱6月 熱浪蔓延東歐 3大產業急冒汗

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物
海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談

海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談
范冰冰全身紫化身「天線寶寶」現身巴黎時裝周 網全看呆

范冰冰全身紫化身「天線寶寶」現身巴黎時裝周 網全看呆