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委內瑞拉地震死亡人數升至4333人

新華社／加拉加斯11日電
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委內瑞拉強烈地震，已造成4333人死亡、16740人受傷。（路透）
委內瑞拉強烈地震，已造成4333人死亡、16740人受傷。（路透）

委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯11日在委首都加拉加斯舉行的新聞發佈會上說，該國6月24日發生的兩次強震已造成4333人死亡、16740人受傷。

委官方最新統計數據顯示，自強震發生以來，已記錄到1202次餘震。

精華 FAQ

  • 根據委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯在加拉加斯公布的最新數據，6月24日發生的兩次強震，已造成4333人死亡。

  • 官方最新統計顯示，這兩次強震除了造成大量死亡外，還已導致16740人受傷，顯示災情相當嚴重，救援與安置壓力仍然很大。

  • 依照委內瑞拉官方公布的統計，自6月24日強震發生以來，當地已記錄到1202次餘震，反映出地震活動仍持續且相當頻繁。

地震 委內瑞拉

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