委內瑞拉地震死亡人數升至4333人

委內瑞拉強烈地震，已造成4333人死亡、16740人受傷。（路透）

委內瑞拉 全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯11日在委首都加拉加斯舉行的新聞發佈會上說，該國6月24日發生的兩次強震已造成4333人死亡、16740人受傷。

委官方最新統計數據顯示，自強震發生以來，已記錄到1202次餘震。