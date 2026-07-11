「穆罕默德」1主因成為英國最流行男嬰名 連3年居榜首
英國國家統計局（ONS）9日公布2025年英格蘭及威爾士嬰兒命名統計，男嬰名字「穆罕默德」（Muhammad）連續第三年成為最受歡迎名字，全年約有6000名男嬰以此命名，較排名第二的「諾亞」（Noah）多近2000人，兩者自2023年起一直穩居首兩位，差距較去年的1580人進一步擴大。
香港01報導，利奧（Leo）及盧卡（Luca）今年分別升至第三及第四，超越亞瑟（Arthur）、奧利弗（Oliver）及喬治（George）。兩款變體拼法穆罕默德（Mohammed）（第20位）及穆罕默德（Mohammad）（第55）亦打入首100。
女嬰榜方面，奧莉維亞（Olivia）連續居首，次席為莉莉（Lily）、阿米莉亞（Amelia）、伊斯拉（Isla）及佛羅倫絲（Florence）。2025年英國最受歡迎男孩/女孩名字（ONS）
穆罕默德自2016年進入男嬰十大、1997年首入百大。ONS指出，多名次前十名字具非英國起源，如弗雷亞（Freya）（北歐）、利奧、盧卡、伊莎貝拉（Isabella）（義大利）、諾亞（希伯來）。
穆罕默德持續稱冠與英國穆斯林社群增長有關，全國穆斯林近400萬，約占人口6%。穆罕默德拼法多見於巴基斯坦裔，為英國主流穆斯林社群。
牛津大學教授科爾曼（David Coleman）曾指出，英國19世紀起已有穆斯林海員聚居港口，1950至60年代1948年英國國籍法生效後移民增加，命名多樣性同步上升。
英國國家統計局公布的2025年統計顯示，男嬰名字「穆罕默德」（Muhammad）連續第3年排名第一，約有6000名男嬰使用這個名字，明顯領先其他選項。 今年排名第2的「諾亞」（Noah）約比「穆罕默德」少近2000人，兩者自2023年起持續穩居前2名，而今年的差距又比去年的1580人進一步擴大。 女嬰榜由「奧莉維亞」連續居首；另一方面，穆罕默德持續走紅被認為與英國穆斯林社群增長有關，且部分拼法也進入前100名，反映命名多元化。
精華 FAQ
英國國家統計局公布的2025年統計顯示，男嬰名字「穆罕默德」（Muhammad）連續第3年排名第一，約有6000名男嬰使用這個名字，明顯領先其他選項。
今年排名第2的「諾亞」（Noah）約比「穆罕默德」少近2000人，兩者自2023年起持續穩居前2名，而今年的差距又比去年的1580人進一步擴大。
女嬰榜由「奧莉維亞」連續居首；另一方面，穆罕默德持續走紅被認為與英國穆斯林社群增長有關，且部分拼法也進入前100名，反映命名多元化。
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