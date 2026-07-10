瑞安客機窗戶「空中脫落」 男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命

瑞安航空一架飛機5月7日停在希臘塞薩洛尼基馬其頓機場的停機坪上。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑞安航空班機起飛10分鐘後失壓，客艙窗戶疑似脫落。

瑞安航空班機起飛10分鐘後失壓，客艙窗戶疑似脫落。 重點二： 61歲男乘客一度被吸出窗外，妻子緊抓雙腿救回。

61歲男乘客一度被吸出窗外，妻子緊抓雙腿救回。 重點三：班機緊急折返降落，希臘當局已展開事故調查。

瑞安航空一架波音 737-800班機10日從希臘塞薩洛尼基飛往德國 梅明根，升空約10分鐘後卻突然下降2700公尺。一名男子險些頭部朝前被吸出客艙窗外，所幸妻子緊抓他的雙腿，才沒有整個人被吸出去，事發當時的影像也迅速在網路上流傳。

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BBC報導，這架飛機據信機齡18年，由瑞安航空旗下的馬爾他航空營運。瑞安航空表示，該班機起飛不久後，因「一扇客艙窗戶在飛行途中脫落」折返，隨後正常降落，乘客返回航廈。一名乘客在塞薩洛尼基地面接受醫療協助，該公司數小時後另派替代班機，將乘客送往梅明根。

泛希臘公立醫院員工聯合會主席賈納科斯（Michalis Giannakos）表示，該名乘客是61歲塞爾維亞籍男子，因摩擦灼傷接受治療，雖受到驚嚇，但意識清醒。他說：「他的妻子抓住他的雙腿約5分鐘，避免他被吸出去。」

一名坐在飛機後方的乘客索菲亞（Sofia）告訴當地電台，他們聽見「某種爆炸聲」。氧氣面罩落下時，大家完全不知道接下來會發生什麼事，也不知道能否平安返回。她說：「我們以為飛機要墜落了。失壓情況非常嚴重，感覺像是無法呼吸。」

另一名乘客克里斯蒂娜（Christina）則表示，當時氧氣面罩落下，機艙內還出現一股濃烈氣味，「我們立刻意識到發生失壓，有人在尖叫。有那麼一刻，我以為有人不小心打開了緊急出口。」

根據報導，受傷男子頭部朝下懸在窗外，身體被吸出至肩膀位置，其他乘客隨後設法將他拉回機內。索菲亞說，他當時正在流血，隨後數度失去意識，很可能是因為缺氧和受到驚嚇。克里斯蒂娜則指出：「幸好他沒有解開安全帶。」

退休民航機師布雷迪（Chris Brady）接受BBC採訪時指出，如果該名男子當時沒有繫上安全帶，情況「可能會更嚴重」。他說：「身為機長，我們總會提醒乘客，即使安全帶指示燈已關閉，飛行途中仍應繫好安全帶，以防萬一。這正是為了應對這類情況、亂流或其他狀況。因此，飛行途中繫著安全帶是良好習慣。」

機場營運商表示，希臘運安部門正在調查這起事件，機場方面也已啟動緊急應變程序，並與有關各方全面合作。瑞安航空是愛爾蘭業者，愛爾蘭航空管理局（IAA）也表示已掌握這起事件，將向調查人員提供必要協助。另有機上乘客透露，窗戶是遭飛機引擎碎片擊破，但瑞安航空尚未回應。