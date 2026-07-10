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新千歲機場驚傳機艙起火 乘客行動電源釀災 約50人虛驚一場

編譯周辰陽／即時報導
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日本北海道千歲市的新千歲機場空拍照，攝於3月12日。（路透／讀賣新聞）
日本北海道千歲市的新千歲機場空拍照，攝於3月12日。（路透／讀賣新聞）

日本北海道新千歲機場當地時間10日下午1時50分左右傳出停放中的飛機起火，消防接獲機組員通報稱，乘客隨身行李中的行動電源冒出濃煙，隨即趕赴現場處理。

札幌電視台（STV）、北海道文化放送與北海道放送報導，消防及北海道機場公司等單位表示，事故發生於國際線停機坪，涉事班機為泰國獅子航空（Thai Lion Air）392航班，機艙內一名乘客隨身行李中的行動電源在班機降落後起火並冒出濃煙。

消防趕抵現場後，未進行灑水滅火作業，並於下午2時15分過後確認火勢已撲滅。此外，冒煙的行動電源已移出機外。機內當時約有50名乘客，無人受傷。消防等單位正調查行動電源及機內當時的狀況，整起事件也未影響其他航班及機場營運

精華 FAQ

  • 事件發生在國際線停機坪，涉事班機為泰國獅子航空392航班。機艙內乘客隨身行李中的行動電源在降落後起火冒煙，隨即引發消防與相關單位到場處理。

  • 根據消防與機場相關單位說法，起火原因初步指向乘客隨身行李中的行動電源。該物品在班機降落後冒出濃煙並起火，後來已被移出機外處理。

  • 機內當時約有50名乘客，所幸無人受傷。消防未進行灑水滅火，下午2時15分過後確認火勢已撲滅，事件也沒有影響其他航班或機場整體營運。

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