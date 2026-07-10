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巴威逼近 石垣島恐迎多年最強風暴 居民急囤物資、往返沖繩航班大亂

編譯周辰陽／即時報導
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颱風「巴威」10日逼近日本石垣島，行人身穿雨衣，頂著強風艱難前行。（路透）
颱風「巴威」10日逼近日本石垣島，行人身穿雨衣，頂著強風艱難前行。（路透）

今年第9號颱風「巴威」（Bavi）10日清晨逼近日本西南方的先島群島，當局警告恐出現強風、豪雨、土石流及洪水，可能成為當地多年來破壞力最強的一次風暴。

▲ 影片來源：YouTube＠日テレNEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

路透報導，「巴威」最大持續風速達每小時162公里，當地居民紛紛以膠帶加固窗戶，並在住家及商店外架設防風網。TBS電視報導，截至當地時間10日下午1時，受到颱風影響，10日及11日已有超過250架次航班取消，主要為往返沖繩的國內線。

其中，全日空已決定取消10日104架次往返沖繩的航班；日本航空則取消59架次往返沖繩、鹿兒島等地的國內線航班，以及2架次由東京飛往台灣的國際線航班。

11日方面，全日空已決定取消58架次國內線航班，以及2架次東京往返台灣的國際線航班；日本航空則取消23架次國內線航班，以及8架次往返東京、名古屋與台灣的國際線航班。

在觀光勝地石垣島，居民開始囤積物資，當地一家超市的泡麵貨架已被掃空。部分公共海灘、濱海公園及當地渡輪碼頭似乎也已關閉。自行車出租店業者野村宏（Hiroshi Nomura）一邊架設防風網一邊表示：「我聽說這次颱風會相當大。我有點擔心，我們的防颱準備是否足夠。」

琉球放送記者指出，石垣島地區上午9時過後發布暴風警報，目前不時降下大雨，並吹起幾乎讓人站立不穩的強風，平時觀光客絡繹不絕的市區幾乎看不到行人。

日本氣象協會表示，沖繩地區風雨逐漸增強。宮古島下午1時前觀測到最大瞬間風速超過每秒30公尺的非常強風。最大瞬間風速超過每秒30公尺時，若不抓住物體便難以站立，招牌可能掉落，屋瓦也可能被吹飛。

颱風「巴威」10日逼近日本石垣島，一名男子環顧當地超市部分空蕩的麵包貨架。（路透...
颱風「巴威」10日逼近日本石垣島，一名男子環顧當地超市部分空蕩的麵包貨架。（路透）

精華 FAQ

  • 今年第9號颱風「巴威」正逼近先島群島，首當其衝的是石垣島與宮古島等沖繩南部島嶼，當地已出現強風、暴雨與海陸交通受阻的情況。

  • 當局警告可能出現強風、豪雨、土石流與洪水，且破壞力恐成多年來最強。氣象單位也提醒，陣風可達難以站立的程度，招牌與屋瓦都有被吹落風險。

  • 10日與11日共有超過250架次航班取消，主要是往返沖繩的國內線，也波及部分台灣航線。石垣島居民開始搶購物資，超市泡麵被掃空，部分海灘、公園與碼頭也關閉。

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