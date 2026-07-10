法總統馬克宏下榻飯店附近爆炸 敘利亞稱IS相關犯嫌落網

敘利亞首都大馬士革市中心7日發生兩起爆炸，造成一人死亡、數十人受傷。歹徒將爆裂物置於馬克宏下榻的四季飯店（Four Seasons Hotel）附近。(美聯社)

敘利亞 官員今天表示，有關當局已逮捕伊斯蘭國（IS）相關組織成員，他們是法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）本周稍早訪問大馬士革 期間發生的兩起爆炸案幕後黑手。

法新社報導，敘利亞首都大馬士革市中心7日發生兩起爆炸，造成一人死亡、數十人受傷。歹徒將爆裂物置於馬克宏下榻的四季飯店（Four Seasons Hotel）附近，敘利亞內政部說，一枚放在垃圾桶內，另一枚放在飯店附近的車輛裡。

馬克宏是自敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）2024年底垮台以來首位訪問敘利亞的歐盟國家元首。

馬克宏在與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的聯合記者會上表示，不能讓這類攻擊「動搖我們的決心」。兩位領導人矢言加強雙邊關係，將互派新大使。

敘利亞內政部長哈塔布（Anas Khattab）說：「兩天前針對大馬士革的恐怖炸彈攻擊幕後黑手現已落網。」

他在社群平台X上寫道：「一旦調查結束，我們將對外公布這個組織成員身分、角色以及他們所有隸屬關係和聯繫情況。」

大馬士革地區內部安全負責人達拉提（Ahmad Dalati）在敘利亞國家電視台上說，初步調查結果顯示「這個組織與IS掛鉤」。

內政部在聲明中說，這個組織是在「同時對大馬士革和周邊地區的犯嫌不同藏身處展開一連串突襲行動後」破獲。