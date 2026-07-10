川普又改口示好：美國願意繼續留北約、軍售盟友

美國總統川普(右)和北約秘書長呂特(左)，8日在土耳其舉行的北約領導人峰會期間舉行雙邊會晤。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普在峰會前嚴批盟友，閉門會議卻改口示好。

川普在峰會前嚴批盟友，閉門會議卻改口示好。 重點二： 他表示美國願續留北約，並持續向盟友出售武器。

他表示美國願續留北約，並持續向盟友出售武器。 重點三：北約秘書長呂特稱盟友爭執後仍能團結，對普亭具嚇阻意義。

美國總統川普 在北大西洋公約組織（NATO）峰會前公開嚴厲批評盟友，但據多名知情人士透露，他在8日閉門會議中的態度卻出乎意料地正面，甚至一度表達美國願意繼續留在北約 的意願；川普還表示，美國準備持續向盟友出售武器，不論這些武器被如何使用。北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，盟友之間即便偶有爭執，最終仍能團結一致，這樣的過程恰好能給俄羅斯總統普亭 一個啟示。

綜合媒體報導，川普在峰會前重申，美國應掌控格陵蘭，並批評歐洲北約盟友防衛支出不足，同時表態不支持對伊朗開戰，還點名西班牙是「差勁的夥伴」。他在峰會上更威脅要斷絕與西班牙的貿易關係，並抱怨盟友不願協助美國對伊朗行動、拒絕讓美軍使用其軍事基地與領空。

然而，據Politico引述知情人士報導，川普在閉門會議中的表現與公開言論大不相同。在他長達30分鐘的演說中，川普並未提及併吞格陵蘭的企圖，也沒有批評西班牙，內容雖偶有批評，但讚揚居多，甚至說出「我們想繼續和你們在一起」。知情人士並透露，川普在會中還吹噓美軍實力，並感謝波蘭、德國、波羅的海國家以及挪威對北約的貢獻。一名外交官表示，川普並未在會中點名任何國家上他的「不乖名單」，相關批評僅出現在公開場合的言論中。

會後，川普與烏克蘭總統澤倫斯基會面時稱，這是一場非常好的會議，充滿了「愛與團結」。不過，稍晚在返程的空軍一號上，他又表示尚未決定是否撤出駐歐美軍，強調很多決定將取決於格陵蘭與伊朗問題的發展。知情人士形容，會議中的氣氛比外界預期好上許多，這樣的落差也讓歐洲領袖對川普始終保持警惕，因其樂於展現自身的不可預測性。

對於川普先前對盟友的批評，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則以「包容且務實」的態度回應。他向媒體表示，盟友之間有時會有分歧、會爭吵，但隨後又會重新團結，這正是民主的力量所在。他形容北約就像一個家庭，平時未必吵架，但偶爾會爆發激烈爭執，即便如此，他相信川普對北約絕對忠誠。

呂特8日接受路透社訪問時也提到，儘管外界批評他未能強力回應川普對盟國的指責，但他認為不需要改變自己與川普互動的方式。他表示，北約當初邀請他出任秘書長時，就已了解他的作風；若有人表現良好，他會予以肯定，若有不同意見，也會表達，但通常不會公開說出，而是盡量維持北約整體團結。

被問及北約內部爭執是否會削弱嚇阻力量、又會讓俄羅斯總統普亭解讀出什麼訊息時，呂特說：「我會對普亭說：你也應該多公開討論一些事情。」他指出，普亭現在看到的是，北約盟友之間偶爾會有分歧與爭執，但最終仍能團結一致。呂特強調，能夠公開辯論、最終凝聚共識，正是民主國家與俄羅斯、中國、伊朗等國家的關鍵不同之處。

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，北約已投入數千億美元增加國防支出，並將俄羅斯視為最嚴重的威脅。此次峰會後，呂特表示，儘管過程中歷經多次爭吵，北約32個成員國仍維持了整體團結。