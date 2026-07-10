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金正恩上半年公開活動增到92次 軍事領域占30次創新高

編譯中心／綜合9日電
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統計顯示，北韓領導人金正恩（右三）今年上半年公開活動次數接近去年同期兩倍；圖為金...
統計顯示，北韓領導人金正恩（右三）今年上半年公開活動次數接近去年同期兩倍；圖為金正恩3日在北韓境內秘密地點，評估新建的驅逐艦作戰系統。(朝中社)。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金正恩上半年公開活動達92次，較去年同期近乎翻倍。
  • 重點二：軍事領域活動30次創新高，顯示其執政以來最高頻率。
  • 重點三：金主愛陪同出席19次，是否接班仍需更多觀察。

朝鮮國務委員會委員長金正恩今年上半年公開活動次數接近去年同期兩倍，創2014年以來最高紀錄。尤其是軍事領域相關活動次數，更達到其執政以來的最高水平。

韓聯社9日根據朝中社報導內容統計，並結合韓國統一研究院相關分析數據發現，今年1月至6月，朝鮮媒體公開報道的金正恩活動共計92次。這一數字較去年同期（50次）幾近翻番，自2012年執政以來僅次於2013年（105次）和2014年（93次）同期，位居第三，意味著金正恩迎來2014年以來公開活動最為頻繁的上半年。

按照統一研究院的分類，金正恩今年上半年參與軍事領域相關活動30次，創2012年執政以來同期最高紀錄。從全年數據來看，金正恩軍事領域公開活動次數在2024年達到49次，為歷年最高；去年也超過40次，達到43次。如果當前趨勢延續，今年有望刷新紀錄。統一研究院資深研究員洪珉分析稱，金正恩軍事領域公開活動大幅增加，或為順應近期國際局勢變化，包括朝俄同盟關系強化、朝中關系改善等，並借助突出國防建設成果，彰顯朝鮮的戰略地位。

金正恩的女兒金主愛今年上半年共19次出現在有關金正恩公開活動的報道中。在各類活動中，陪同參加軍事領域活動達11次，居首位。金主愛去年全年公開活動次數為17次，而今年僅上半年便已超過這一數字。洪珉表示，僅憑金主愛的曝光頻率難以判斷其是否已被確定為接班人，還需綜合考察其稱謂、所處位置、公開活動中的安排，以及是否與李雪主、金與正一同現身等因素。目前來看，與其認為朝鮮在培養接班人，不如說金主愛更多是在履行李雪主的部分第一夫人職責，並向年輕一代傳遞信息。

另據韓聯社統計，今年以來截至7月3日，陪同金正恩出席公開活動次數最多的人物是朝鮮勞動黨中央委員會書記、宣傳鼓動部部長李日煥，陪同次數共達23次。國防相努光鐵和近期被免去黨中央政治局常委、黨中央委員會書記職務的金才龍均陪同18次，國防省顧問樸正天16次，黨中央委員會書記兼組織指導部部長趙甬元15次。金正恩胞妹、黨中央委員會總務部長金與正陪同9次。

精華 FAQ

  • 朝鮮媒體統計顯示，金正恩今年1月至6月公開活動共92次，較去年同期50次幾近翻番，且是2014年以來最頻繁的上半年，反映其對內外事務的出席明顯增加。

  • 統一研究院指出，他上半年軍事相關活動達30次，創執政以來同期最高，可能與朝俄同盟強化、朝中關係改善及強調國防建設有關，意在凸顯朝鮮戰略地位。

  • 研究員認為，僅看曝光次數仍無法判定金主愛是否已成接班人，還需觀察稱謂、站位、活動安排及是否與李雪主、金與正同場；目前更像是在履行部分第一夫人角色。

金正恩

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